Göç sorun değil iyi yönetilirse berekettir

Asmalı, göçün artık bir problem kaynağı gibi gözükmesinin ötesinde, sürecin doğru yönetilerek ülke için kazanımlar ortaya konulması gereken bir konu olduğunu söyledi. Asmalı, "Önümüzdeki günlerde tanıtım toplantısı yapacağımız bu raporumuzda göç olgusunun aslında bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiriyoruz. Göç olgusunu en baştan bir sorun olarak ortaya koyduğumuzda birçok meseleyi olduğu gibi bırakmış ve çözüm getirmemiş oluyoruz. Oysa göç dediğimiz şey bir akarsu gibidir, eğer ki iyi yönetilirse herkes için bolluk ve bereket anlamına gelir. Fakat kötü yönetilirse, sel gibi olur, önüne geleni yıkar geçer. Bizler öncelikle bunun farkına varmalı ve buna göre konum almalıyız” dedi.