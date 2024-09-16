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Ekonomi

Göç sorun değil iyi yönetilirse berekettir

MÜSİAD’ın hazırladığı “Türkiye Göç Raporu”, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katıldığı toplantıda ele alındı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, yakında açıklanacak raporla ilgili şunları söyledi: Göç aslında sorun değil. İyi yönetilmesi gereken bir süreç. Göçü en baştan sorun olarak ortaya koyduğumuzda birçok meseleye çözüm getirmemiş oluyoruz. Göç akarsu gibidir, iyi yönetilirse bolluk ve berekettir. Fakat kötü yönetilirse sel olur önüne geleni yıkar geçer.

04:00 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:12 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 109. Genel İdare Kurulu'na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, günün anısına bir tablo hediye etti.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 109. Genel İdare Kurulu'na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, günün anısına bir tablo hediye etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD), uzun süredir hazırlığını yaptığı 'Türkiye Göç Raporu'nu tamamladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı MÜSİAD 109. Genel İdare Kurulu’nda ele alınan rapor, “Göçü Anlamak ve Yönetmek" alt başlığıyla hazırlandı. Raporun içeriğini ilişkin konuşan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, raporu yakında yayımlayacaklarını söyledi.

GÖÇ SORUN DEĞİL İYİ YÖNETİLMESİ GEREKEN BİR SÜREÇTİR

Asmalı, göçün artık bir problem kaynağı gibi gözükmesinin ötesinde, sürecin doğru yönetilerek ülke için kazanımlar ortaya konulması gereken bir konu olduğunu söyledi. Asmalı, "Önümüzdeki günlerde tanıtım toplantısı yapacağımız bu raporumuzda göç olgusunun aslında bir sorun değil, iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiriyoruz. Göç olgusunu en baştan bir sorun olarak ortaya koyduğumuzda birçok meseleyi olduğu gibi bırakmış ve çözüm getirmemiş oluyoruz. Oysa göç dediğimiz şey bir akarsu gibidir, eğer ki iyi yönetilirse herkes için bolluk ve bereket anlamına gelir. Fakat kötü yönetilirse, sel gibi olur, önüne geleni yıkar geçer. Bizler öncelikle bunun farkına varmalı ve buna göre konum almalıyız” dedi.

HEDEFİMİZ KATMA DEĞER ÜRETMEK

Asmalı, “MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır. MÜSİAD ailesi, her gün bir önceki günden daha fazla çalışan, daha fazla değer üreten ve ülkemiz için katma değer sağlayan bir bakışa sahiptir. İşte bu yüzden de MÜSİAD, ülkemizdeki en verimli ve en çalışkan iş dünyası kuruluşudur. Yerli ve milli bir vizyona sahip olan MÜSİAD üyelerinin, ülkemiz ve milletimiz için öncelikle katma değer üretme sevdası bu yüzdendir. Başta ekonomi olmak üzere, hükümetimizin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sunan ve bunu güçlendiren çalışmalar yapma ihtiyacı bu yüzdendir” değerlendirmesinde bulundu.



#MÜSİAD
#Göç
#Ekonomi
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