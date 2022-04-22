Gökbey'den güzel haber: TUSAŞ'la görüşmeler başladı, filoya katılıyor

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey helikopterini yakın zamanda "hava ambulansı" olarak hizmete alacak.

Halihazırda faaliyetlerini hizmet alımı şeklinde yürüten ambulans helikopterler için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bu hizmetin tamamen devlet eliyle, yerli imkanlarla verilmesi amacıyla TUSAŞ ile görüşmelere başladı.

Bu kapsamda TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopterinin hava ambulans filosuna dahil edilmesi planlanıyor.

Gökbey helikopterinin tıbbi ekibi de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşturulacak.

Bunun için kapsamlı bir eğitim modülü hazırlayan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personele eğitim verilmesine yönelik planlamalara başlayacak.

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Hava ambulanslarıyla bugüne kadar elde edilen tecrübelerin aktarılacağı eğitimlerde, sağlık personeline, en çok taşınan yetişkin, yenidoğan ve pediatrik yaş gruplarının durumları ve sevk süreçleri hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor.

Helikopter ambulanslar 38 binden fazla hastayı taşıdı

Sağlık Bakanlığı, 2008'de hizmete alınan helikopter ambulanslar aracılığıyla bugüne kadar 38 bin 387 hastayı taşıdı. Ayrıca 1041 organ nakli de helikopter ambulanslar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Şu an 12 kentte konuşlu helikopter ambulanslar, uçabilecekleri mesafedeki tüm iller arasında hastaların en uygun sağlık merkezine naklini sağlayarak 81 ilin ihtiyacını karşılıyor.

Türk vatandaşı hastalar için dünyanın dört bir yanına uçuyor

Öte yandan, 2010'da devreye alınan uçak ambulanslar, yurt içinde 14 bin 870, yurt dışında ise 1137 olmak üzere toplam 16 bin 7 hastaya hizmet verdi, 813 organın da nakil bekleyen hastalara yetiştirilmesini sağladı.

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Türk vatandaşı hastaların yurt dışından uçak ambulansla en fazla getirildiği ülkeler, sırasıyla Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Fransa, Kosova ve Irak oldu.

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar\" programı kapsamında TUSAŞ Tesislerinde ürünleri inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ürünler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf karelerinde dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4'üncü prototipi ilk kez görülmüş oldu. YAKIN ZAMANDA SERİ ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYOR<br><br>Türkiye'nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri 'Gökbey' hızla seri üretime doğru ilerliyor. EN ZORLU ŞARTLARDA DAHİ HİZMET VEREBİLECEK<br><br>En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor. 'Özgün Helikopter Programı' kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00'da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek. Gökbey ilk kez görüntülendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen genel maksat helikopteri Gökbey'de sevindiren gelişme yaşandı. Adım adım seri üretime doğru giden Gökbey'in dördüncü prototipi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk kez görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 17 Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) \"Global İletişim Ortaklığı\"nda Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Etkinliğin yürütücülerinden TUSAŞ, TEKNOFEST'te yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini sergiliyor. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı, etkinlikte başta helikopter programları olmak üzere şirketin üzerinde çalıştığı hava araçlarına ilişkin sorularını yanıtladı. TUSAŞ'ın halihazırda 4 helikopter programı yürüttüğünü ifade eden Yıllıkçı, bunlardan ikisinin modifikasyon ve üretim ağırlıklı 5 tonluk T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri olduğunu söyledi. Yıllıkçı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığına 59 helikopter teslim ettiklerini belirterek, \"Bu yıl itibarıyla da Atak'ın yeni bir versiyonunu devreye soktuk. Onun da teslimat ve kabul çalışmaları devam etmekte. Böylelikle Atak helikopterimiz değişik konfigürasyonlarda ve amaçlarla kullanılabilecek hale geldi. Mevcut teknik performans özelliklerine bir de harekat kabiliyeti bakımından yeni çeşitlilikler katıldı. Atak programımız çok başarılı şekilde devam ediyor. Pakistan ile 30 helikopterlik bir kontratımız var. Onun için ABD'den motor ihracat lisansını bekliyoruz. Filipinler'de benzer şeklide 6 helikopter için kontrat imzaladık, onun için de bekliyoruz\" diye konuştu. \"Gökbey'in her gün yeni bir özelliğini test ediyoruz\"<br> <br> Yıllıkçı, bu üretim projeleri yanında özgün tasarım platformlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan sistemleri üzerinde taşıyan Gökbey Genel Maksat Helikopteri'nin sertifikasyon ve geliştirme test uçuşlarının başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yıllıkçı, şu bilgileri verdi:<br>​<br>​ \"Her gün yeni bir özelliğini, yeni bir kabiliyetini test etmiş oluyoruz. Helikopterimizin doğal kararlığı oldukça iyi. Pilotaj bakımından iyi kumanda edilebilen, test pilotlarımızın oldukça beğendiği bir konfigürasyon olarak başarılı şekilde testlerine devam etmekte. Kısmet olursa bu sene sonu itibarıyla ilk yerli motorumuzu da Gökbey helikopterimize entegre etmeye başlayacağız. Ön prototip diyeceğimiz, helikopter üzerine yerleştirme açısından önemli olan motor prototiplerini alacağız. TUSAŞ Motor Sanayii çok başarılı şekilde motoru geliştirmekte. Motoru da dahil ettiğimiz zaman Gökbey helikopterimiz tamamen yerli ve milli bir helikopter olacak, hiçbir sistem bakımından dışarıya bağımlı olmayan, herhangi bir kısıtı bulunmayan hale gelecek. Böylelikle dünyada gerçekten bir helikopteri bütünüyle kendisi tasarlayıp üreten 6-7 ülkeden biri olacağız. Bazı ülkeler helikopter geliştiriyor ama motorunu, dinamik sistemini belli bir helikopterden alıp kendilerine adapte etmek gibi ortak çalışma ağırlıklı bunu yapıyorlar. Gökbey helikopterimizin halihazırda dişli kutusu, palleri, rotoru, hub sistemi, aviyonik sistemleri, iniş takımı kendi tasarım ve üretimimiz. Buna motoru da eklediğimiz zaman tamamen yerli ve mili olacak.\" 10 tonluk yeni nesil Atak helikopterinde son durum<br> <br> Yıllıkçı, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Programı'nda ise ön tasarım aşamasına geldiklerini kaydetti. Helikopterin dünyada bu klasta bilinen helikopterlerden daha üstün özelliklere sahip olacak şekilde hem sıcak hava-yüksek irtifa hem de deniz seviyesinde gemiden operasyonlara uygun şekilde geliştirildiğini dile getiren Yıllıkçı, \"10 tonluk yeni nesil bir Atak helikopteri tasarlıyoruz. Aviyonik ve mühimmat sistemleri olarak ASELSAN ve ROKETSAN'ın yaptığı çok başarılı sistemler var. Onları da entegre ederek daha üstün kabiliyeti bulunan bir Atak helikopterine sahip olacağız. Sonuç olarak 4 helikopter projemiz tam gaz devam ediyor. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, bütün çalışanlarımız büyük bir şevkle projelerdeki bu ara sonuçları görmekten mutlu şeklide çalışmalarını sürdürüyor.\" diye konuştu. İkinci T70 helikopteri de motor çalıştırdı<br> <br> T70 helikopterinin üretiminden sorumlu olduklarını hatırlatan Yıllıkçı, şu değerlendirmede bulundu:<br>​<br>​ \"Helikopterin üzerine özel bir aviyonik konfigürasyonu geliştiriliyor. Onun testleri ve kalifikasyonu tamamlandığında helikopter uçmaya hazır olacak. İkinci helikopterin de motorunu çalıştırdık. Kalifiye olarak uçabilmesi için üzerindeki bütün sistemlerin entegrasyonunun ve kalifikasyonunun tamamlanması gerekiyor ama programlandığı şekilde üretime devam ediyoruz. Tamamen yerli üretim olan gövdeyi de ürettik. Bütün detay üretimleri sürüyor. Başarılı bir program olacağını ümit ediyoruz.\" \"Gökbey'e çok ilgi var\"<br> <br> Yıllıkçı, Gökbey ve yerli motor projelerinin birbirine paralel yürümesi için çalıştıklarını vurguladı.<br>​<br>​ Mümkün olduğu kadar kısa zamanda Gökbey'i kullanıcısıyla buluşturmak istediklerini ifade eden Yıllıkçı, \"Öncelikle bu takvimi yakalayacak şekilde programa devam ediyoruz. Motorun da yetişmesi, müşterimize yerli motorla vermek amaçlarımızdan biri ama her zaman B planımız da var tabi.\" dedi. Gökbey'e çok ilgi olduğunu belirten Yıllıkçı, şöyle devam etti:<br> <br> \"Çünkü çok maksatlı bir helikopter. Helikopter dünyasında en fazla kullanılan ve en çok bulunan helikopter kategorisinde. 5 palli, gücü yüksek bir helikopter. İyi neticeler alacağımızı ümit ediyoruz. Öncelikle ülkemizin milli ihtiyaçlarını karşılamayı, daha sonra birçok ülkeye helikopterimizi satmayı hedefliyoruz. Atak-2 diye de anılan ağır sınıf helikopterinde de çok güzel gelişmeler var, tasarım faaliyetleri devam ediyor. Bunun paralelinde yeni teknolojileri, yeni konseptleri kullanmak üzere yaptığımız prototip diyeceğimiz bazı sistem bazında çalışmalarımız başarılı şekilde sürüyor. Onu da 2023 yılında uçurmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Milli Muharip Uçak'ımızın ilk hangardan çıkışını 18 Mart 2023 olarak hedefledik. İnşallah 2023 yılında birçok platformumuz devreye girecek, uçmaya başlayacak.\" \"Aksungur rekor üstüne rekor kırdı\"<br> <br> Yıldırım Kemal Yıllıkçı, çift motorlu insansız hava aracı Aksungur'un da rekor üstüne rekor kırdığını söyledi.<br> <br> Aksungur'un 49 saate yakın havada kaldığına, bütün sistemlerinin başarılı şekilde çalıştığına dikkati çeken Yıllıkçı, ikinci olarak aracın tam yükle yaklaşık 29 saat havada kaldığını dile getirdi. Yıllıkçı, Aksungur'un, mühimmat bakımından mevcut Anka'dan 2-3 kat üstün özelliğe sahip olacağını ve projenin başarıyla devam ettiğini aktardı. TUSAŞ kapılarını yarışmacılara açacak<br> <br> TEKNOFEST'e bu yıl Helikopter Tasarım Yarışması konseptiyle katıldıklarını ifade eden Yıllıkçı, buraya 117 başvuru olduğunu ve elemelerle sayıyı 11'e indirdiklerini bildirdi.<br> <br> Yıllıkçı, yarışmaya katılanlara, uzaktan helikoptere ilişkin temel eğitimler verdiklerini, bazı yazılımları kullandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: \"Bu sayede daha gerçekçi, ayakları yere basan, daha şevkle yaptıkları çalışmalar oldu. Finale kalan 11 helikopterimizin hepsinin de çok güzel düşünülmüş konseptleri var, ince hesaplamalardan geçirilmişler. 3 günü yoğun şekilde yapılacak sunumlarla 1, 2 ve 3'üncüyü seçmekte zorlanacağız ama bu gurur verici bir şey. Bu yarışmalar aynı zamanda gelecekte TUSAŞ'ta çalışacak mühendisleri seçme açısından da çok önemli. Çok gurur duydum. Bu arkadaşlarımızın hepsini TUSAŞ'a davet etmeye söz verdik. İnşallah bazılarını da mühendis olarak şirketimizde görevlendireceğiz. Bizim isterlerimize cevap olarak tasarlanan helikopterlerin hepsi çift rotorlu dediğimiz konfigürasyonda. Yüksek hızlı bir ister olduğu için itki pervaneli yani arkadan ittirmeli bir helikopter. Klasik helikopter konfigürasyonundan bir derece farklı. Dünyada da bu konseptler üzerinde ciddi şekilde çalışılıyor. Gençlerin bu gibi yeni konseptleri düşünmesi, bunların hesabını, kitabını yapabilmesi çok gurur verici. İnşallah içlerinden çok yeni arkadaşlar ve ekipler çıkacaktır.\" Gökbey helikopteri yerli motorla buluşuyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli Gökbey Genel Maksat Helikopteri, yıl sonunda yerli motoruyla buluşacak. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı, "Bu sene sonu itibarıyla ilk yerli motorumuzu Gökbey helikopterimize entegre etmeye başlayacağız. Ön prototip diyeceğimiz, helikopter üzerine yerleştirme açısından önemli olan motor prototiplerini alacağız" dedi. Yıllıkçı, "Bu yıl itibarıyla da Atak'ın yeni bir versiyonunu devreye soktuk. Onun da teslimat ve kabul çalışmaları devam etmekte. Böylelikle Atak helikopterimiz değişik konfigürasyonlarda ve amaçlarla kullanılabilecek hale geldi" açıklamasında bulundu.

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