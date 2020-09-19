Gönüllü elçiler görev başında

Ülkemizin ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olan ve Türkiye’nin tanıtımında öncü rol oynayan fahri konsolosların, dış ticaret açılımı ve doğrudan yabancı yatırım çekilmesi konusunda da önemli katkıları oluyor. Bunun farkında olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi, 18-21 Kasım 2020’de gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Fahri Konsoloslarının katılımına öncülük ediyor. Bu bağlamda, MÜSİAD EXPO 2020 Fuarıyla eş zamanlı olarak “Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi” düzenlenmesi planlanıyor. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte 100’ün üzerinde fahri konsolosun ziyaretçilerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

BU AĞI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

“Türkiye, COVİD-19 salgını başladığı günden bu yana, iç dinamikleri, üretim ve organizasyon kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ülkemizin sağlık alanında yüzü aşkın ülkeden gelen yardım taleplerini karşılamadaki proaktif tutumu takdire şayan” diye konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu duruşu örnek aldıklarının altını çizdi. Türkiye’nin özellikle son dönemlerde gerçekleştirdiği, siyasi ve ekonomik adımlarla bölgesinde etkin ve küresel ölçekte de saygın bir konuma yükseldiğini vurgulayan Kaan şöyle konuştu: “Türk iş insanları ve yatırımcılar olarak bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. Türkiye jeopolitik konumuyla, Asya, Avrupa ve Afrika’yı birleştiren kritik bir kavşakta yer alıyor. Bizler MÜSİAD ailesi olarak başta MÜSİAD EXPO Fuarı olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerle ülkemizin yurt dışındaki pazar payının artırılması adına yoğun bir ticari diplomasi faaliyeti gösteriyoruz.”

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Abdurrahman Kaan

YOĞUN İLGİDEN MEMNUNUZ

Bu bağlamda, fahri konsolosların da çok önemli bir rol oynadığının altını çizen Abdurrahman Kaan, MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenecek olan “Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’nin” bu noktada önemli bir adım olacağını belirtti. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin ise değerlendirmesinde, fahri konsolosların bulundukları ülkelerde Türkiye lehine önemli açılımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Fahri konsolosların gönüllük esasıyla çalışmalarının onlara geniş bir hareket alanı sunduğuna dikkat çeken Güvercin, “Diplomatik misyon temsilcileri görev bölgeleri değiştiğinde başka bir ülkeye atanıyorlar. Veya kendi ülkelerinde görevler veriliyor. Fahri konsoloslar ise ömür boyu bu payelerini taşıyabiliyor, misyonları doğrultusunda çalışma yapıyorlar” dedi.

TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI

Zeki Güvercin

Fahri konsolosların temsil açısından hem kamu hem özel sektör hem kültür çevreleri hem akademik camia, tüm bu alanlarla görüşebildiğini aktaran Zeki Güvercin, “Fahri Konsolosluk kurumuna özellikle yaygın bir diplomatik misyon ağı olmayan ülkelerin daha çok önem verdiği gözlemleniyor. Bunların görevleri temsil ettikleri ülke ile vatandaşı oldukları ülke arasında çoklu ilişkileri kalıcı bir şekilde geliştirmek. 10 sene önce 20 bin ile ifade edilen fahri konsolos sayısının bugün daha da arttığı belirtiliyor” diye konuştu. Türkiye bu anlamda çok şanslı. Olduğunu ifade eden Güvercin, ticari hacmi çoklu tedarikçi ağı gerektiren fahri konsolosları var. MÜSİAD Expo vesilesiyle bu ağı güçlendirmek istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı’mızın ilgi ve alakasından çok mutluyuz” dedi.