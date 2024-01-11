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Ekonomi

Google kurumsal değişikliğe gidiyor: Yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardığını bildirdi. Açıklamada, şirketin en büyük önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedilerek, "Bazı ekipler, küresel olarak bazı görevlerin sonlandırılmasını da içeren bu tür kurumsal değişiklikler yapmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

15:02 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:03 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Google
Google

Google, donanım birimi de dahil olmak üzere farklı departmanlardan yüzlerce çalışanını işten çıkardığını bildirdi.


Google'dan yapılan açıklamada, donanım, sesli asistan ve mühendislik birimleri gibi çeşitli departmanlardan yüzlerce işçinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin en büyük önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedilerek, "Bazı ekipler, küresel olarak bazı görevlerin sonlandırılmasını da içeren bu tür kurumsal değişiklikler yapmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.


Google, 13 Eylül 2023'te işe alım ekiplerinin boyutunu küçültme yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.





#Google
#asistan
#ekonomi
20 saat önce
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