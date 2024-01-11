Google kurumsal değişikliğe gidiyor: Yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Google'ın ana şirketi olan Alphabet, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 6'lık dilimine denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. CEO Sundar Pichai yaptığı açıklamada, işten çıkarılacak işçiler için üzgün olduğunu ve bunun kendileri için zor bir karar olduğunu aktardı. Pichai, işten çıkarmaların küresel anlamda işleyişi etkileyeceğini de dile getirdi.