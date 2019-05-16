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Ekonomi Gram altın 251 lira seviyelerinde
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 251 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 251 lira, çeyrek altın 410 lira ve Cumhuriyet altını 1.679 liradan işlem görüyor. Analistler, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
16 Mayıs altın fiyatları.
16 Mayıs altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının onsu ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,5 değer kaybıyla 250,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 251 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 410 lira, Cumhuriyet altını 1.679 liradan satılıyor.

  • Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın hemen üzerinde 1.296,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mayıs ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi mart ayı dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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