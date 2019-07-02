Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Gram altın 253,2 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 412 lira ve Cumhuriyet altını 1.686 liradan işlem görüyor. Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
2 Temmuz altın fiyatları.
2 Temmuz altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurunda gerçekleşen sert geri çekilmeye paralel, gram altın 26 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirerek günü yüzde 4,25 değer kaybıyla 251,4 liradan tamamladı.

  • Gram altın, güne artışla başlamasının ardından saat 09:50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 412 lira, Cumhuriyet altını 1.686 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,5 yükselişle 1.390,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini fakat İran'ın nükleer anlaşmada konulan uranyum limitini geçtiğini duyurmasının ardından jeopolitik risklerin tekrar gündeme geldiğini kaydetti.

İran ile ABD arasındaki yaşanan gerginliğin yakından takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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