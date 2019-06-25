Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Gram altın 267 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 267 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da aram altın 267,1 lira, çeyrek altın 434 lira ve Cumhuriyet altını 1.778 liradan işlem görüyor. Analistler yurt içinde özellikle altının ons fiyatından bulduğu destekle, gram altının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
25 Haziran altın fiyatları.
25 Haziran altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 267,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 primle 265,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,68 artışla 267,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 434 lira, Cumhuriyet altını 1.778 liradan satılıyor.

  • Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,71 primle 1.429,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve 8 üst düzey komutanı kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladığını anımsatarak, ABD'nin finansal yaptırım listesine eklenen Hamaney, Zarif ve İranlı komutanların ABD finans sisteminden tamamen izole edildiğini söyledi.

  • ABD ile İran arasındaki yaşanan gerginliğin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğin ifade eden analistler, ons fiyatının bugün 1.438,80 dolarla Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü kaydetti.

Analistler yurt içinde özellikle altının ons fiyatından bulduğu destekle, gram altının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 270 liranın direnç 263 liranın ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de birinci el konut satışları ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.

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