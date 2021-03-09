Ekonomi Gram altın 419 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 419 lira oldu! 9 Mart altın fiyatları

Gram altın 419 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419 lira oldu.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı’da 418,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 419 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 781 liradan, 382 liradan alınan 22 ayar bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 697 liradan alınan lira (tam) ziynet 2 bin 717 liradan, bin 349 liradan alınan yarım ziynet bin 359 liradan ve 675 liradan alınan çeyrek ziynet 680 liradan satılıyor.

Yerde bulunan bir kese dolusu altının sahibinde yüzükten ulaşıldı
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Edinilen bilgiye göre, önceki gün bir marketin önünde fark etmeden üstüne bastığı kırmızı renkli kesenin içindekileri önce çocukların doldurduğu taşlardan sanan evli ve bir çocuk annesi Suna Aylak, açıp baktığında altınlarla karşılaşınca paniğe kapılarak polisi aradı.
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İnceleme başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri altınların arasındaki yüzükte yazılı tarih ve ‘Ünal’ isimden kayıp eşya başvurusu yapan 40 yaşındaki Tekbir Kanar’a ait olduğunu belirledi.
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Altınları teslim eden 61 yaşındaki Aylak, “İçini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim” diye konuştu.
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Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Altınları tüp bebek tedavisiyle yeniden evlat sahibi olmak için biriktirdiğini anlatan Kanar, “İlk çocuğum tüp bebek tedavisiyle olmuştu.
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İkinci çocuğuma da aynı yöntemle sahip olmak istiyorum. Bunun için birikimler yapıyordum. Düşürdüğümde çok üzüldüm.
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Polisler arayınca dünyalar benim oldu. Suna ablaya ve polislere çok teşekkür ediyorum. Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” şeklinde konuştu.
Yerde bulunan bir kese dolusu altının sahibinde yüzükten ulaşıldı
Amasya'da yerde bir kese dolusu altın bulan Suna Aylak durumu hemen polise bildirdi. Yaklaşık 70 bin TL değerindeki altınların tüp bebek tedavisiyle yeniden anne olmak istediği için birikim yapan Tekbir Kanar'a ait olduğu belirlendi. Kayıp altınlarını teslim alan Kanar, “Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim” dedi.


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