Altın haftaya yükselişle başladı: Kapalıçarşı'da gram altın 283,1 liradan satılıyor

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Barış Pınarı Harekatı: Suriye'de Türkiye'nin yakaladığı DEAŞ'lı teröristler nasıl yargılanacak?

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgesine düzenlediği askeri harekatın sahada yansımaları devam ederken, cevabı en çok merak edilen sorulardan biri de hiç şüphesiz 'DEAŞ'lıların hukuki durumu' oldu. Milli Savunma Bakanı Akar'ın "YPG'liler o hapishaneyi boşaltmış" açıklaması 'İlerleyen günlerde bu teröristler yakalanırsa süreç nasıl işleyecek?" sorusunu beraberinde getirdi. Yenisafak.com Türkiye'nin uluslararası hukukta hangi haklarının olduğunu uzmanlarla konuştu.