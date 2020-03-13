Greenwich saatler Saat&Saat'ten mahkeme kararıyla toplatılıyor

İsviçreli saat markası Greenwich’in 2006 yılında tescil hakkını alan Sapan Saat, söz konusu markanın saatlerini taklit edip sattığı gerekçesiyle Saat&Saat markasına dava açtı.

Taklit gerekçesiyle toplatılması talep edildi

Saat&Saat firmasının ise bu duruma rağmen 2012 yılında kuyumculuk, bileklik ve saat satımı için markayı kendi adlarına tescil ettirdiği belirtildi.

'Greenwich ibareli tescil markası bizde'

Saat&Saat firmasının ise Greenwich ibareli tescil markasının kendilerinde bulunduğunun belirtildiği dilekçesinde, “Markaların karıştırılması mümkün değildir” denildi.

Mahkeme saatlerin toplatılmasına hükmetti

Duruşmada söz alan Ramazan Kaya, itibarlarının sarsıldığını söyleyerek sesini yükseltince hakim tarafından duruşmadan çıkarıldı. Mahkeme verdiği kararda Sapan Saat’e ait Greenwich marka saatlere benzerlik teşkil eden Saat&Saat’e ait ürünlere el konulmasına ve satış görsellerinin de internetten kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme internet sitesinden taklit ürün görsellerin kaldırılmadığı takdirde erişimin engellenmesine de karar verdi.