Ekonomi Tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında

SGK, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabildiği açıkladı.

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Haber Merkezi AA
GSS borcu olanlar sağlıktan yararlanabilir mi 2022?
Arşiv

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, nüfusun tamamına yakınını GSS çatısı altına alan Kurumun, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve kontrol edilebilir sağlık sistemiyle hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, ayda 150,12 lira GSS primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Genel Sağlık Sigortası primini (150,12 lira) ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak gelir testi yaptırabilirler. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor." ifadelerine yer verildi.

  • Açıklamada, analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti verildiği kaydedildi.

31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilecekler


Acil serviste tedavi gören, madde bağımlısı olan, trafik ve iş kazası geçiren vatandaşların da hiçbir şart aranmaksızın GSS kapsamında sağlığa erişiminin sağlandığı aktarılan açıklamada, Bağ-Kur ve GSS sistemine prim borcu olan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilecekleri hatırlatıldı.

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