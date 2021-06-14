GTÜ’ye Cam Ar-Ge Serası kuruluyor: Üniversite – Sanayi iş birliği Türkiye’nin tarım teknolojisine ivme kazandıracak

Protokol kapsamında yapılan anlaşma neticesinde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla uluslararası standartlarda Venlo tipi bir cam sera inşa edilecek. Serada, Türkiye’de tarımın, özellikle de gübre sektörünün dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik projeler yürütülecek, yerli ve milli biyoteknolojik gübreler ve farklı bitki besleme ürünleri geliştirilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Türkiye’nin önde gelen gübre üreticisi GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yunaklı arasında imzalanan iş birliği protokolü hayata geçiyor. Bu kapsamda GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde Türkiye’de az sayıda üniversitede bulunan Ar-Ge amaçlı cam sera kurulması için anlaşma sağlandı. Törende; Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, GTÜ Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız Kutman, Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Banu Bahşi Oral ve ilgili firma yetkilileri hazır bulundu. Kurulacak Ar-Ge serası sayesinde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü’nün tarımsal biyoteknoloji ve bitki besleme alanındaki araştırmalar için önemli bir çekim merkezi haline geleceği öngörülüyor. Yerli ve milli bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesiyle Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliğinin çıktı odaklı örneklerinden biri ortaya çıkacak.

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Törende tarımsal üretime yapılacak akademik katkıların yerli ve milli ürünlere dönüşeceğini ifade eden GTÜ Rektörü Aslan, sonuç ve ürün odaklı bu proje sayesinde dünyada gelişen tarım teknolojisinde öncü olacak bilimsel çalışmalara imza atılacağını dile getirdi. Rektör Aslan, GTÜ’nün akademik birikimini savunma sanayinden tarım teknolojilerine kadar her alanda ülke için öncelikli ve stratejik alanlara aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.