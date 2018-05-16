GÜBRETAŞ 66 yıllık şirket rekorunu kırdı: 1 milyon 947 ton satış

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, geçen yıl yakaladıkları büyüme ivmesiyle 2018'e her açıdan rekor bütçe hedefleriyle başladıklarını belirterek, "Bu yıl konsolide ciro hedefini yüzde 22 artışla 4,26 milyar lira olarak belirleyen GÜBRETAŞ, maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde verimlilikle daha yüksek karlılığa odaklandı." dedi.

İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, 1952 yılında tarımda verimliliği artırmak amacıyla sektörün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ'ın, özellikle son 15 yılda gösterdiği üstün performansla Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yükselmeye devam ettiğini söyledi.

GÜBRETAŞ'ın 2017'yi bütçe hedeflerini aşan bir operasyonel ve finansal performans ortaya koyarak tamamladığına işaret eden Yumaklı, 2017'de Türkiye'deki katı gübre satışlarında bir önceki yıla oranla yüzde 8 artışla 1 milyon 947 bin ton satış yaparak 66 yıllık şirket tarihinin rekoruna ulaştıklarını bildirdi.

Böylece yüzde 30,7 pazar payına yükselerek yüzde 7’ye yakın farkla sektör liderliğini sürdürdüklerini ifade eden Yumaklı, operasyonun tamamındaki başarılı faaliyetler sonucu GÜBRETAŞ'ın, 2017 yılını, yaklaşık 3,5 milyar lira konsolide ciro ve 33,3 milyon lira konsolide net karla geride bıraktığını söyledi.

Yatırım çıtası yükseldi

İbrahim Yumaklı, yakaladığı bu büyüme ivmesiyle 2018'e her açıdan rekor bütçe hedefleriyle başlayan GÜBRETAŞ'ın, yeni yılda bütün faaliyetlerinde verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediğini belirtti.

İklimsel ve ekonomik faktörlerin olumlu seyri halinde bu yıl Türkiye’deki toplam gübre tüketiminin yine 6 milyon ton civarında olacağını öngördüklerini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"GÜBRETAŞ, 2018’de pazar payını yüzde 33’e yükseltmek için katı gübrede 761 bin ton üretim ve 2 milyon 50 bin ton satış bütçesi belirledi. Son yıllarda tamamlanan üretim ve lojistik yatırımları ile geçen yıl başlattığımız ihracat faaliyetleri sayesinde bu hedeflerin gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Yeni yılda konsolide ciro hedefini de yüzde 22’ye yakın artışla 4,26 milyar lira olarak belirleyen GÜBRETAŞ, maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde verimlilikle 2018’de daha yüksek karlılığa odaklandı."

Yumaklı, yatırım bütçesindeki çıtayı da yükselten GÜBRETAŞ'ın, yurt içinde 89 milyon lira ve İran’daki yatırımlar için 97 milyon lira olmak üzere geçen yıla oranla yüzde 69'luk artışla toplam 186 milyon lira yatırım bütçesi belirlediğini aktardı.

Sektör liderliğini güçlendirmeye yönelik çevre dostu üretimi de önceleyen bu yatırımlar sayesinde GÜBRETAŞ’ın üretim çeşitliği ve maliyet avantajlarının artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Yumaklı, "Tesis yatırımlarıyla bir yandan çiftçiye ve tarıma fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve iş gücü üretmeyi, diğer yandan da satış karlılığı artışıyla yatırımcıları için de katma değer sunmayı amaçlayan GÜBRETAŞ, bu kapsamda özellikle Yarımca’da şirketin geleceğine dönük önemli adımlardan Liman Genişletme Projesi ile İskenderun’da stratejik tesis ve lojistik yatırımlarını hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı." diye konuştu.

GÜBRETAŞ, çiftçinin her gün yanında

GÜBRETAŞ'ın tüm bu operasyonel ve finansal faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da sektöre öncülük eden çalışmalar yürüttüğünü belirten Yumaklı, tarımın geleneksel yöntemler yerine daha bilinçli şekilde yapılması halinde tarımsal üretimdeki verim ve kalitenin yükseldiği gerçeğinden hareketle gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk çalışmalarıyla her yıl binlerce çiftçiye bilinçli gübreleme, toprak analizi ve tarımsal ürün yetiştiriciliği eğitimleri verdiklerini anlattı.

Yumaklı, tarım arazilerini doğru kullanarak olumsuz faktörlerden korumanın yolunun toprak analizinden geçtiğine inanan GÜBRETAŞ'ın, 2005’ten beri sürdürdüğü Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi kapsamında, tarımsal arazilerden alınan toprak numunelerini laboratuvarlarda analiz ederek çiftçilere o arazi için en uygun reçeteleri sunduğunu bildirdi.

2007’den beri ziraat fakültelerinde okuyan çiftçi çocuklarına da eğitim bursu desteği verdiklerini hatırlatan Yumaklı, bu yolla sektörde nitelikli insan kaynağının oluşmasını ve bilinçli tarımsal eğitimin yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Yumaklı, bu kapsamda geçen yıldan itibaren ziraat fakültelerindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine de burs verilmeye başlandığını söyledi.

Çiftçilere her kanaldan tarımsal danışmanlık hizmetleri

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bilinçli tarımı yaygınlaştırma misyonu çerçevesinde GÜBRETAŞ'ın farklı iletişim kanallarıyla da çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetleri geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnternet ve mobil uygulamalardan sonra üreticilere canlı telefon desteğiyle sektördeki ilk danışmanlık hizmetini başlatan GÜBRETAŞ, bu uygulamasını üreticilerin her zaman ve her yerden daha kolay ulaşabileceği şekilde geliştirerek 2017 sonunda 0850 811 50 50 numaralı Üretici Danışma Hattı’nı devreye aldı. Böylece çiftçiler, tarladan ya da bahçeden istedikleri zaman bu hattı aradıklarında uzmanların yardımıyla anlık olarak tarımsal üretimle ilgili sorunlarını çözme, bilgi paylaşma, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi alma imkanına sahip oluyor.

Önceki yıllarda her sene 2 bine yakın noktada 150 bin civarında çiftçiye eğitimler veren GÜBRETAŞ, son dönemde üretici bilinçlendirme faaliyetlerinde arazi çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Bu sayede GÜBRETAŞ, bünyesindeki deneyimli ziraat mühendisi kadrosuyla Türkiye genelinde çiftçilerle birebir temas kurarak onlar için en uygun çözümleri anında sunuyor. Sahadaki danışmanlık hizmetleri kapsamında 2017 yılında 4 bine yakın arazi ziyareti gerçekleştiren GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, 25 bine yakın üreticiye birebir danışmanlık hizmeti verdi. 2018 yılında danışmanlık çalışmalarını yaygınlaştırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yine en az 5 bin arazi ziyaretiyle üreticilere doğrudan ve ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz."

Yumaklı, bazı önder çiftçilerle iş birliğine giderek 15’e yakın ayrı noktada farklı tarımsal ürünlere yönelik, bilimsel tekniklere uygun model tarımsal üretim yapılacak deneme alanları çalışmasını sürdürdüklerini ifade etti.

Yumaklı, "Bilinçli tarımsal üretim yöntemiyle yüksek verim ve üstün kaliteye ulaşma örneklerini ortaya koymak amacıyla her ürünün hasat döneminde, o bölgedeki diğer üreticiler ve tarımsal paydaşların katılımıyla düzenlenen Tarla Günü etkinlikleriyle de bu deneme ekimlerinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.

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