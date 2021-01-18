Ekonomi Gübretaş Maden Yatırımları AŞye yeni genel müdür
İŞ DÜNYASI

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin Genel Müdürü Halit Semih Demircan oldu

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'ye yeni genel müdür

Gübre Fabrikaları TAŞ'nin (GÜBRETAŞ) bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'de Genel Müdür olarak Halit Semih Demircan'ın görevlendirildiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Gübretaş'a ait maden yatağı.
Gübretaş'a ait maden yatağı.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mahmut Karaman, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'deki geçiş sürecine ilişkin iş ve işlemleri tamamlamasını müteakiben, bugün itibarıyla şirketimizdeki İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine dönmüştür.

Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ tarafından hayata geçirilecek olan Söğüt Maden Projesi'ne ilişkin Halit Semih Demircan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir." denildi.

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