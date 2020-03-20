Ekonomi GÜBRETAŞtan iç rahatlatan açıklama Herhangi bir üründe darboğaz yaşanmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

GÜBRETAŞ'tan iç rahatlatan açıklama: Herhangi bir üründe darboğaz yaşanmayacak

Koronavirüs nedeniyle bazı tarımsal ürünlerde ciddi anlamda talep yoğunluğu oluşmasının ardından bir iç rahatlatan açıklama da GÜBRETAŞ'tan geldi. TÜİK'in Türkiye'deki toplam tahıl ürünleri üretiminin yurt içi talebi karşılama derecesinin yüzde 92,4 olarak gerçekleştiğini açıklamasının ardından GÜBRETAŞ'ta yaptığı açıklamada; bir önceki yılın aynı dönemine göre gübre arzının fazla olduğunu ancak yeterli oranda ürün bulunduğu ve herhangi bir ürün darboğazının yaşanmayacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirildi.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan yoğun talep sonrası ürün tedariğinde sorun yaşanacağına yöndelik endişelere ilişkin bir açıklama da tarım sektörüne kimyevi gübre sağlayan Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.'den geldi.

Koronavirüs hastalığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde, çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve pazarın güvenliğini korumak amacıyla devletin aldığı tedbirlerle eş güdümlü olarak gerekli önlemleri almakta olduğunu açıklayan şirket yaptığı ikinci açıklama ile de üreticilerin taleplerini karşılayacak durumda olduklarını ve herhangi bir ürün darboğazının yaşanmayacağının altını çizdi.

GÜBRETAŞ'ın konuya ilişkin KAP'ta yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:

Ülkemizin gıda güvenliği, halkımızın sağlığı ve refahı açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz.

Bu anlayışla Şirketimiz, şu ana kadar Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirmiştir.

Halihazırda faaliyetlerimiz siparişlerimizi karşılayacak şekilde üretim ve tedarik planlamamıza göre devam etmektedir.

Tarımsal üreticilerin ve dağıtım kanallarının talep edeceği ürünlere ilişkin mevcut üretim ve tedarik pozisyonumuzun yeterli olacağını, süreç içerisinde herhangi bir ürün darboğazı yaşanmayacağını ve devletimizin ilerleyen günlerde alabileceği ek kısıtlayıcı önlemlerin de ürün teslimatlarında idare edilemez sorunlar çıkarmayacağını öngörüyoruz.

Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler
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Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 92,4 olarak gerçekleşti.
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Tahıl ürünlerinde en yüksek yeterlilik oranı yüzde 100'ü bulan buğdayda iken bakliyat grubundaki nohutta ise bu oran yüzde 114'ü aşıyor.
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Yine patates, yağlı tohum kolza, pamuk, şeker pancarı, turunçgiller ve sebze ürünlerinde üretimin iç talebi karşılama oranı yüzde 100'ü aşıyor.
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İşte ​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2018-2019 verilerine göre Türkiye'de üretilen ürünlerin iç talebi karşılama oranları...
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Bloomberg'te yer alan habere göre; Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100,5.
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Yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,7.
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Mısırın yeterlilik derecesi ise yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.
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Pirinçte yeterlilik oranı yüzde 69,2 oldu.
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Kuru baklagillerde yeterlilik oranı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.
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Kuru baklagillerin alt başlıklarına bakıldığında ise kuru fasulyede yeterlilik oranı yüzde 72.
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Kırmızı mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 74,9.
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Yeşil mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 86,8 seviyesinde.
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Nohutta ise söz konusu oran yüzde 114 düzeyinde gerçekleşti.
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Patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,3 olarak gerçekleşti.
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Kuru soğanda yeterlilik oranı ​yüzde 97,4 oldu.
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Yağlı tohumlar tarafında ise Kolzada yüzde 132,9 yeterlilik oranı.
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Ayçiçeğinde yeterlilik oranı yüzde 66,4.
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Pamukta yeterlilik oranı yüzde 104,3.
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Soyada sadece yeterlilik oranı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.
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Şeker pancarında yeterlilik derecesi yüzde 100 olan Türkiye'nin şeker yeterlilik derecesi ise yüzde 89,4 düzeyinde.
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Sert kabuklu meyvelerde, 2018-2019 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti.
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Bademde yeterlilik derecesi yüzde 82,3 olarak gerçekleşti.
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Cevizde yeterlilik oranı yüzde 74,2 oldu.
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Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında (Portakal, limon, mandalina ve greyfurt) kendine yeterliliğinin olduğu görüldü.
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Türkiye'nin toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretiminden karşılanırken, çayın yeterlilik derecesi yüzde 96,8 oldu.
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Toplam sebze ürünlerinde, 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,4 oldu.
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Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 113,8 oldu.
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Domateste yeterlilik oranı yüzde 110,6.
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Sakız kabakta ise yüzde 109,1 olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler
Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan panik sonrasında marketlerdeki bir çok ürün bitecek endişesi ile tüketilirken üreticilerden ise söz konusu ürünlerin arzında ve stoğunda hiç bir problem olmadığına ilişkin peşe peşe açıklamalar geliyor. TÜİK'in Bitkisel Ürün Denge Tabloları 2018-2019 verileri de tahıl, bakliyat, çay, sebze, meyve ve kuruyemişler de Türkiye'nin hangi noktada olduğunu gözler önüne seriyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'de üretilen çok sayıda ürün iç talebi fazlasıyla karşılıyor.


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