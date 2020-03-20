GÜBRETAŞ'tan iç rahatlatan açıklama: Herhangi bir üründe darboğaz yaşanmayacak
Koronavirüs nedeniyle bazı tarımsal ürünlerde ciddi anlamda talep yoğunluğu oluşmasının ardından bir iç rahatlatan açıklama da GÜBRETAŞ'tan geldi. TÜİK'in Türkiye'deki toplam tahıl ürünleri üretiminin yurt içi talebi karşılama derecesinin yüzde 92,4 olarak gerçekleştiğini açıklamasının ardından GÜBRETAŞ'ta yaptığı açıklamada; bir önceki yılın aynı dönemine göre gübre arzının fazla olduğunu ancak yeterli oranda ürün bulunduğu ve herhangi bir ürün darboğazının yaşanmayacağı belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan yoğun talep sonrası ürün tedariğinde sorun yaşanacağına yöndelik endişelere ilişkin bir açıklama da tarım sektörüne kimyevi gübre sağlayan Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.'den geldi.
Koronavirüs hastalığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde, çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve pazarın güvenliğini korumak amacıyla devletin aldığı tedbirlerle eş güdümlü olarak gerekli önlemleri almakta olduğunu açıklayan şirket yaptığı ikinci açıklama ile de üreticilerin taleplerini karşılayacak durumda olduklarını ve herhangi bir ürün darboğazının yaşanmayacağının altını çizdi.
GÜBRETAŞ'ın konuya ilişkin KAP'ta yaptığı duyuruda şunlar kaydedildi:
Ülkemizin gıda güvenliği, halkımızın sağlığı ve refahı açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz.
Bu anlayışla Şirketimiz, şu ana kadar Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirmiştir.
Halihazırda faaliyetlerimiz siparişlerimizi karşılayacak şekilde üretim ve tedarik planlamamıza göre devam etmektedir.
Tarımsal üreticilerin ve dağıtım kanallarının talep edeceği ürünlere ilişkin mevcut üretim ve tedarik pozisyonumuzun yeterli olacağını, süreç içerisinde herhangi bir ürün darboğazı yaşanmayacağını ve devletimizin ilerleyen günlerde alabileceği ek kısıtlayıcı önlemlerin de ürün teslimatlarında idare edilemez sorunlar çıkarmayacağını öngörüyoruz.