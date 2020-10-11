Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan satılıyordu 5-6 bin dolara geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan satılıyordu: 5-6 bin dolara geriledi

Gül yağının kilosu 12-13 bin eurodan satılıyordu: 5-6 bin dolara geriledi

Isparta'da yılda ortalama 15 bin ton gül çiçeği üretimi yapılıyor. Elde edilen 1 kilo yağ 5-6 bin dolara satılıyor. Gül yağının, önceki yıllarda 12-13 bin eurodan alıcı bulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Doğaner
Ahmet Doğaner

Isparta'da bir kozmetik firmasında çalışan kimyager Ahmet Doğaner, kente çok büyük ekonomik katkı sağlayan gül çiçeğinden elde edilen gül yağının, kozmetik sektöründe de kullanıldığını söyledi.

Gülü Isparta'ya ilk diken kişi olan Gülcü İsmail Efendi'yi rahmetle andıklarını aktaran Doğaner, "Kendileri Isparta'ya çok büyük ekonomik katkı sağlamıştır. Bizler de yolundan devam ediyoruz. Gülcülük Ispartamız için çok önemli bir geçim kaynağı. Yaklaşık 15 bin kişi, Isparta ve Göller Bölgesi'nde gül tarımı, gül kozmetiği ve gül üretimiyle gelir kaynağına sahip" dedi.

Gül yağı ihracatından 7,6 milyon lira gelir
EKONOMİ
Gül yağı ihracatından 7,6 milyon lira gelir

Gül Yağı

YILDA 15 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ ÜRETİMİ

Gül yağından başlayarak, kozmetik ürünlerine kadar birçok ürünün üretiminin gerçekleştiğini anlatan Ahmet Doğaner, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Gül, ülkemiz açısından döviz girdisine sahip ürün. Isparta’da gül sezonunda yaklaşık 15 bin ton gül çiçeği üretilmektedir. Bu gül çiçeği, gül konkreti ve gül yağı şeklinde, 3 ana başlık altında ham madde üretimi gerçekleşmektedir. Yaklaşık 3 bin 500 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül yağı, yine yaklaşık 400 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül konkreti üretilir. Temel iki ham madde gül yağı ve gül suyudur. Gül yağı ve gül konkretinin kullanım alanlarına bakarsak kozmetik sektörü başta olmak üzere, ilaç ve gıda sanayiinde kullanılmaktadır. Dünyada birçok ülkeye ihracat yapılmaktadır."

Ahmet Doğaner

'GEÇEN YILLARDA KİLOSU 12-13 BİN EURO'YDU'

Üretilen gül yağının kilosunun geçen yıllarda 12-13 bin eurodan alıcı bulduğunu belirten Doğaner, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son iki yılda 5-6 bin dolara kadar geriledi. Bunun başlıca sebepleri dünya üzerindeki ekonomik krizler nedeniyle kozmetik tüketiminin azalması, kozmetik tüketimine paralel olarak gül yağı ve gül konkretinin azalması. Gül yağı sektöründe ekonomik olarak sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sıkıntı da doğrudan çiftçimize ve gül çiçeği fiyatına yansımaktadır."

'GÜL YAĞI ÜRETMEK ZAHMET VE HASSAS BİR SÜREÇ'

Fabrikalarda kazanlarda su buharı distilasyonu yöntemiyle 500 kilo gül çiçeğinin distile edilmesinin ardından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda gül yağı üretiminin yapıldığına dikkati çeken Doğaner, "Zahmetli ve hassas bir süreç. Bu yüzden çok değerli, altın ile yarışmaktadır. Yarım kilo gül yağından binlerce kozmetik ürünü elde edebilirsiniz" diye konuştu.

GÜL YAĞINDAN ÜRETİLEN ÜRÜNLER

Gül yağı ve gül konkretinden özellikle krem, losyon, şampuan, duş jeli, oda kokusu, parfüm gibi pek çok ürün üretildiğini belirten Doğaner, "Gül çiçeği Bulgaristan ve Isparta’da yetişen, dünyanın temel kozmetik ham maddelerinden biri olma özelliğine sahip. Bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı. Köylerimizde hemen hemen her ailenin irili ufaklı gül bahçeleri olduğunu muhakkak görürsünüz" dedi.

Abone Ol Google News
Bizim aslanlar yine yakaladı

Bizim aslanlar yine yakaladı

Bakan Soylu: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.
Dünyaya çağrı

Dünyaya çağrı

​MSB: Uluslararası kamuoyu sesini yükseltmelidir.
Elinin kınasıdaha solmadı

Elinin kınası
daha solmadı

Davetiyesinde 'maske' uyarısı yapan damat, koronavirüsten öldü.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiliyor.
Dikey bahçe<br>yerine grafiti

Dikey bahçe
yerine grafiti

İBB'nin çiçek ve yeşillikleri sökmesine tepki gösterildi.
Ermenistan'dan<br>hain saldırı

Ermenistan'dan
hain saldırı

İnsani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine füzeyle saldırdı.

Sevinçten yeri öptü

Sevinçten yeri öptü

​Libya'da alıkonulan iki Türk Türkiye'ye döndü.
6-7 ayda villa<br>sahibi oluyorlar

6-7 ayda villa
sahibi oluyorlar

​İzmir'de sahte içki ölümlerinin ardından akılalmaz iddia.
Bu ateşkes uygulanamaz!

Bu ateşkes uygulanamaz!

​Ermenistan sivil yerleri vurmaya devam ediyor.

​A Milli Takımımız bugün Rusya ile karşılaşacak.
Ormanları<br>PKK yakıyor

Ormanları
PKK yakıyor

Eli kanlı örgütün uzantısı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' üstlendi.
KKTC’de kritik seçim

KKTC’de kritik seçim

​Sekizinci Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına gidecekler.
İmhadan kurtuldular

İmhadan kurtuldular

​Rusya, Fransa ve ABD'nin baskısıyla ilan edilen ateşkes, Ermenistan ordusunu ipten aldı.
O telefonu yok etti

O telefonu yok etti

Kavala'nın ​Ortadoğu uzmanı Vaez'le irtibatı çıktı.
Yerli aşı insanda denenecek

Yerli aşı insanda denenecek

​Türkiye önemli bir mesafe katetti.
Kahreden<br>haber Ağrı'dan geldi

Kahreden
haber Ağrı'dan geldi

​Çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.