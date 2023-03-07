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Ekonomi

Gümrük kaçakçılarının sıra dışı yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda sıra dışı yöntemlerle gizlenerek ülkeye sokulmak istenen cep telefonları başta olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.

13:37 . 7/03/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'nda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriyesi, rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor.

Beklenmedik yerlerden çıkan eşyalar hayrete düşürdü

2023'ün başından bu yana muhafaza ekiplerince vites kutusuna, bisküvi paketine, yolcuların vücuduna, çay paketinin içine saklanan cep telefonları tespit edildi. Oyuncağın içi, direksiyon, el feneri, kahve makinesi, terlik, tekerlek gibi beklenmedik yerlere gizlenen sigara ve elektronik sigaralar yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yılbaşı itibarıyla Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.



Yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan maymun yavrularına el konuldu
Yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan maymun yavrularına el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 11 maymun yavrusu ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsünü kontrol ettiği sırada aracın bagajındaki iki sepetten sesler geldiğini fark etti. Sepetlerde içinde maymun yavruları olduğu belirlendi. Ekiplerce güvenli alana alınan ve kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan maymun yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Maymunların ilk bakımları ve beslenme ihtiyaçlarıyla gümrük muhafaza ekipleri ilgilendi. Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.


#Gümrük Kapısı
#Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
#Habur Gümrük Kapısı
1 saat önce
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Gümrük kaçakçılarının sıra dışı yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı
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