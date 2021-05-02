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Ekonomi Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi, 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 30 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşhane Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
Gümüşhane Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 18 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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