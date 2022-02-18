Ekonomi Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Gümüşhane Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Gümüşhane Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kabul edilirse savaş çıkar

Kabul edilirse savaş çıkar

​Rusya ABD ve NATO'yu açık açık uyardı.
70 bin işçi alınacak

70 bin işçi alınacak

​İŞKUR acil ilan yayımladı: Başvuru yapmak oldukça kolay.
Kravat artık kurtaramaz

​Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

​Koparmanın cezası 109 bin 593 TL.

Bakırköy'de<br>korkutan yangın

Bakırköy'de
korkutan yangın

​Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

İki kişi<br>araç içinde sıkıştı

İki kişi
araç içinde sıkıştı

İstanbul'da trafiği durduran zincirleme kaza.

​Faturalar kademeli tarifeyle düşecek.
Gazete baskını demokratik hak!

Gazete baskını demokratik hak!

​CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı barbarlığı böyle savundu.
Çakarlı lambayı<br>başında parçaladı

Çakarlı lambayı
başında parçaladı

Ceza yiyen ehliyetsiz genç genç annesinden kaçamadı.
Hukuk tanımaz başkanlar

Hukuk tanımaz başkanlar

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.
Bu kez Şam'dan geliyorlar

Bu kez Şam'dan geliyorlar

​Süleyman Soylu, Suriye'den mülteci akınında “karakter değişikliği”ne dikkat çekti.
Cemre önce nereye düşecek?

Cemre önce nereye düşecek?

​İklimbilimci Okan Bozyurt'a göre cemre sıralamasında yanlışlık var.
Doktorlar iş bıraktı

Doktorlar iş bıraktı

​Şiddet, bunaltan davalar ve maaş için çözüm istiyorlar.
NATO'nun merkez ülkesiyiz

NATO'nun merkez ülkesiyiz

​Fahrettin Altun: Türkiye, NATO'ya en fazla katkı yapan ilk 5 müttefik arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.