Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

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Bağcılar Belediyesi'nin halk görüşü 28 yaşında

Bağcılar Belediyesi’nin 1994’te uygulamaya koyduğu Halk Görüşü 28 yaşına girdi. Her çarşamba günü vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların sorunlarına çözüm sunuyor hem de daha iyi bir ilçe için görüş ve önerilerini alıyor.