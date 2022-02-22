Ekonomi Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
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Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Gümüşhane Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Gümüşhane Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

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