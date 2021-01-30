Ekonomi Güneş enerji santrali 10 yıl süreyle kiraya verilecek
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Güneş enerji santrali 10 yıl süreyle kiraya verilecek

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan; yeri, gücü ve kapasitesi ilanda belirtilen 'Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle kiralanması işi kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Elazığ Belediyesi, ''Merkez İlçesi, Mürü(Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde Belediyemize ait olan ada numarasız 1113 nolu parselde kurdurulacak olan 1140,48 kWp (990 kWe) gücündeki Fotovoltaik panel kapasitesine sahip “Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali ikmalinin teknik özelliklerini, satın alma ve tedarik şartlarını, kurulum ve montaj gereksinimlerini, şebeke ile bağlantı esaslarını, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi ve gerekli izinlerin alınmasına müteakiben net elektrik üretiminden, aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri düşüldükten sonra, Elazığ Belediyesine KDV hariç en az % 49 altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecektir'' denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılım ve işletme şartlarıyla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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