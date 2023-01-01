Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale kapsamında, Sulusaray kasabasındaki 207 Ada, 550 parsel numaralı taşınmaz üzerine 20 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile 3250 kWe güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulum hakkı verilecek. Gelir paylaşım oranı olan yüzde 19’dan az olmamak üzere artırma yapılarak aylık gelirin İdareye bırakılması koşulu ile ihalesi düzenlenecek.