Güneş panellerinden enerjiyle elde ediliyor: 20 mahalleye elektrik dağıtılıyor

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıtlar başladı: Sakın kaçırmayın

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yani AÖF bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar, AÖF kayıt sürecini yakından takip ediyor. Uzun süredir "AÖF kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki AÖF kayıtları başladı mı? AÖF kayıt başvuruları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...