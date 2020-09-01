Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Güneş panellerinden enerjiyle elde ediliyor 20 mahalleye elektrik dağıtılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneş panellerinden enerjiyle elde ediliyor: 20 mahalleye elektrik dağıtılıyor

Güneş panellerinden enerjiyle elde ediliyor: 20 mahalleye elektrik dağıtılıyor

6 milyon TL'lik yatırımla 15 bin metrekare alana 2 bin 900 güneş enerjisi paneli kuran Volkan Nebioğlu, 20 mahallenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Muhtar Naci Yıldız, güneş panellerinde üretilen elektriğin ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyon katkı sağladığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.
Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Vanlı iş insanı Volkan Nebioğlu, Erciş ilçesinin Kırkpınar Mahallesi'nde, 15 bin metrekare alan üzerinde güneş panelleri kurdu. 6 milyon TL'ye mal olan 2 bin 900 güneş enerjisi panellerinden üretilen enerji, elektrik dağıtım şirketine satılıp, ilçeye bağlı 20 mahallenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Güneş kentinden panel ihracatı
EKONOMİ
Güneş kentinden panel ihracatı

Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Kırkpınar Mahallesi'nin muhtarı Naci Yıldız, bölgeye enerji yatırımı yapan iş insanı Volkan Nebioğlu'na teşekkür ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Mahallemize 1 yıl önce kurulan güneş enerjisi tesisi, yaklaşık 20 mahalleye elektrik veriyor. Burada üretilen elektrik, VEDAŞ'a satılıyor ve bu enerji 20 mahallede bulunan yaklaşık 400 haneye veriliyor. Yatırımcımız Volkan Nebioğlu, buraya yaklaşık 6 milyon TL. yatırım yaptı. Doğayı bozmadan son derece temiz ve sağlıklı bir ortamda elektrik üretiliyor. Mahallemizden 2 kişi burada istihdam ediliyor. Biz bütün yatırımcılardan kırsal alanlara buna benzer yatırımlar yapmasını talep ediyoruz."

Evinin çatısına güneş paneli kurdu: Elektrik üretip satıyor
EKONOMİ
Evinin çatısına güneş paneli kurdu: Elektrik üretip satıyor

Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor.

Abone Ol Google News
Bir günde30 bin TL arttı

Bir günde
30 bin TL arttı

​İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı.
Türkiyenin doktor ablası

Türkiye'nin doktor ablası

​Yaşamını hastalarına adadı ve tek başına bir vakıf gibi hizmet verdi.
Washington Post: Türk ordusu hiç bu kadar küresel etki alanına sahip değildi

Mardin'de<br>dev operasyon

Mardin'de
dev operasyon

​Bu sabah 1831 personelin katılımıyla başlatıldı.

30 ilde<br>FETÖ'ye darbe

30 ilde
FETÖ'ye darbe

TSK yapılanmasından 59 kişi yakalandı.
20 modelde<br>yeni fiyatlar!

20 modelde
yeni fiyatlar!

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen de var artan da..
Dört maddelik tavsiye

Dört maddelik tavsiye

​DSÖ okullara güvenli dönüş önlemlerini açıkladı.
İlk gecede<br>25 ton yakaladılar

İlk gecede
25 ton yakaladılar

​Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.
Polis her yerde<br>o aracı arıyor

Polis her yerde
o aracı arıyor

Uygulamadan polis motosikletine çarparak kaçtı.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

​Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor.
Göreve devam edecek

Göreve devam edecek

​Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!
Kovid-19<br>işkence kampı

Kovid-19
işkence kampı

Göçmenler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor.
ABD'li vekilden teşekkür

ABD'li vekilden teşekkür

​Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi ve minnettarız.
Adana'da<br>göz gözü görmedi

Adana'da
göz gözü görmedi

​Gece saatlerinde bastıran sis sonrası Adanalılar zor anlar yaşadı.
Lavrov<br>PKK'yı ağırladı

Lavrov
PKK'yı ağırladı

​Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.