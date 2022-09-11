Ekonomi Güneş santrallerine ruhsat zorunluluğu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneş santrallerine ruhsat zorunluluğu

Faaliyetleri sırasında çevreye verilecek zararın önüne geçilmesi için iş yerlerine verilen iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, güneş enerjisi santralleri için de zorunlu tutulacak. Düzenleme tüm mahalli idareleri kapsayacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Güneş santrallerine ruhsat zorunluluğu
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Faaliyetleri sırasında çevreye verilecek zararın önüne geçilmesi için iş yerlerine verilen iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, güneş enerjisi santralleri için de zorunlu tutulacak. Düzenleme tüm mahalli idareleri kapsayacak.

ÜÇ SINIFA ZORUNLU

Uygulama İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlendi. Güneş panelli güneş enerjisi santralleri toplam ısıl güçlerine bağlı olarak üç ayrı grupta sınıflandırıldı. Buna göre 10 megavat üstü santraller birinci, 1-10 megavat arası santraller ikinci ve 1 megavat altı santraller üçüncü sınıf olarak kabul edilecek. Bu tesislerin, yönetmelik gereği ruhsat alması zorunlu olacak.

BİYOKÜTLE DE KAPSAMA ALINDI

Aynı düzenleme kapsamında biyokütle santralleri için de ruhsat zorunluluğu getirildi. Tavuk ve büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri ve atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alacak. Bunların yanı sıra biyokütlenin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji tesisleri, ormansal ve tarımsal biyokütle üretim tesisleri de kapsama dâhil edilecek.

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