Ekonomi Güneş Sigorta, katılım sigortacılığı hizmetine başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneş Sigorta, katılım sigortacılığı hizmetine başladı

Güneş Sigorta’nın katılım sigortacılığı uygulamalarını; prim tahsilatından fonların faizsiz yönetim ve dağıtımına kadar büyük bir hassasiyetle, alanında uzman danışma kuruluyla yürüttüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atilla Benli
Atilla Benli

Genel Müdür Atilla Benli, “Müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda iş yapış şekillerini sürekli olarak yenileyen bir şirket olarak, katılım sigortacılığını çok önemsiyoruz. Bu sigortaların hassasiyetleri nedeniyle henüz sigortayla tanışmamış ya da uzak kalmış kişileri sigortayla tanıştıracağını ve ülkemizdeki sigortalı sayısının artışına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Katılım sigortacılığı sektörümüzün finansal derinliğine pozitif katkıda bulunacak ve sektörümüzü daha da güçlendirecektir” dedi.

FAİZSİZ SİGORTACILIK

Güneş Sigorta’nın katılım sigortacılığı çalışmalarında pencere usulü çalıştığını ve tüm sürecin islami şartlara uygun olarak oluşturulduğunu belirten Genel Müdürü Atilla Benli, sözlerini şöyle noktaladı: “İslami duyarlılıkları olan kişiler gönül rahatlığıyla, Güneş Sigorta katılım sigortacılığı ürün uygulamalarıyla konut, kasko, trafik ve tamamlayıcı sağlık sigortalarını yaptırabilirler. Önümüzdeki dönemde; mevzuat gücü ile yasal zemine kavuşmuş faizsiz sigortacılık prensiplerine dayanan Katılım Sigortacılığı ürün gamımızı çeşitlendirmeyi ve sektör toplam üretiminden aldığı %5,96’lık payın arttırılmasında öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz.”

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