Geleceğin enerji kaynağı olacak: Fosil yakıtlardan 100 kat fazla potansiyel var

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Paris İklim Anlaşması'nın önemine işaret ederek, "Umuyorum ki kısa süre içinde Türkiye'nin mevcut kaygılarını giderecek yanıtlar bulunacak ve Türkiye de bu anlaşmayı onaylayacak." dedi.

Meyer-Landrut, ODTÜ'de bulunan Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (GÜNAM) düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadelenin gelecek yıllardaki en büyük zorluk olacağını ifade etti.

İklim değişikliği sorununun ilk olarak 1990'da Rio Zirvesi'nde ele alındığına dikkati çeken Meyer-Landrut, "Ancak 25 yıl sonra bir kurtarma planı Paris İklim Anlaşması olarak hayata geçti. Umuyorum ki kısa süre içinde Türkiye'nin mevcut kaygılarını giderecek yanıtlar bulunacak ve Türkiye de bu anlaşmayı onaylayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı siyasi liderlerin kararlı eylemlerine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Meyer-Landrut, iş ve bilim dünyasının da kararlı yatırımlarının gerekli olduğunu vurguladı.

Meyer-Landrut, GÜNAM'da yapılan çalışmaların çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güneş ve rüzgar enerjisi bolca bulunan ve ücretsiz kaynaklar. Fosil kaynakların sağladığı potansiyelden 100 kat fazla potansiyelleri var." dedi.

GÜNAM Direktörü Prof. Dr. Raşit Turan da fosil yakıtların yoğun kullanımıyla sera gazlarının atmosferin dengesini bozarak sıcaklığı artırdığını ve iklim değişikliğine yol açtığını anlattı.

Topraklarında petrol ve doğal gaz çıkan ülkelerin üretime dayanmayan bir zenginliğe sahip olduğuna işaret eden Turan, "Bu kaynaklara sahip olmak, kontrol etmek için ülkeler arasında savaşlar çıkıyor. Fosil yakıtlara sahip olmayan ülkelerde dışa bağımlılık, kaynakların yurt dışına aktarılması gibi ekonomik sorunlara yol açıyor. Dünyanın fosil yakıtları bir an önce terk etmesi gerekiyor. Sonsuz, temiz, sessiz, sahipsiz ve nihayet ucuz bir kaynak olarak güneş enerjisi en güçlü alternatif. Güneş elektriği hiç kuşkusuz en ucuz elektriktir." ifadelerini kullandı.

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