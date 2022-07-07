Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Uzman Yardımcısı ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Uzman Yardımcısı kadrosu için İngilizce‘den 2020, 2021 veya 2022 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Şoför kadrosu için ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve en az 5 yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.

Başvuruların, genel sekreterliğin evrak kayıt birimine en geç 5 Ağustos 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla yapılması zorunludur.

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