Ekonomi Güngören Belediyesinden gayrimenkul satışı
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Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Güngören Belediyesi 105 adet gayrimenkulu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre "kapalı teklif" ile satacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güngören Belediyesinden gayrimenkul satışı
Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Çinçindere Mahallesi'nde bulunan daire ve dükkanların satış ihalesi 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye teklif vermek isteyenler istenilen belgeleri 27 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.

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