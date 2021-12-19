Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Çinçindere Mahallesi'nde bulunan daire ve dükkanların satış ihalesi 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye teklif vermek isteyenler istenilen belgeleri 27 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.