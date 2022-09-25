Günübirlikçi 40 bin kişi arttı: Pasaportsuz giriş kolaylığı rakamlara yansıdı

Bulgaristan vatandaşlarına 28 Temmuz 2022 tarihinden itibaren pasaportsuz giriş imkanı tanınması sonrasında günübirlik ziyaretlerde artış yaşanıyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre, temmuzda 126 bin günübirlikçi ziyaretçi sayısı, ağustos ayında yüzde 32'lik yükselişle 166 bini aştı. Söz konusu artışta Bulgar turistlerin ülkemize daha rahat ve hızlı gelebilmelerinin etkisi olduğundan söz ediliyor. Ağustos itibariyle özellikle hafta sonu önceden 16 bin civarında olan Bulgar turist sayısının pasaportsuz giriş sonrasında 20 bine çıktığı ifade ediliyor.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 150 AVROYU BULUYOR

Uygulamanın ardından Bulgaristan'dan Edirne’ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı her gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen turistlerin, iğneden ipliğe hemen her şey satın alarak kişi başı ortalama 100 ila 150 avro harcadıkları belirtiliyor. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkemize gelen 29, 3 milyon yabancı ziyaretçinin 519 bin yani yüzde 1.8’lik bir kesim günübirlikçilerden oluştu.

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KIŞ AYLARINDA YOĞUNLUĞA DEVAM

Edirne ve çevresindeki alışverişleri ile ciddi bir ekonomi oluşturan Bulgar turist akınının kış aylarında da sürmesi bekleniyor.

Turizm pandemi sonrasında özlediği hareketli günlere kavuşurken, sektördeki yoğunluk rakamlara da yansıyor. Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,32 artarak 6,3 milyon kişiye çıktı. Yılın ilk 8 ayında gelen turist sayısı 28,3 milyona ulaşırken, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 108’lik rekor bir artış gerçekleşti.

RUSLARIN YENİ GÖZDESİ İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente ağustosta 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldiğini açıklarken ilk sırada Rusların yer aldığını belirtti. İstanbul Valisi Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya, 'İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize; ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında turist sayısı 10 milyon 180 bin 789 oldu" dedi. Vali Yerlikaya Rusları Almanlar, İranlılar, Suudi Arabistanlılar ve ABD'lilerin takip ettiğini kaydetti.

EDİRNE İLK 3'TEKİ YERİNİ KORUYOR

İstanbul yüzde 34,7’lik bir artışla 10 milyon turist ağırlarken, ikinci sırada yüzde 29 artış ve 8,7 milyon turistle Antalya ikinci sırada yer aldı. Bulgar turistlerin gözdesi Edirne ise yüzde 10,4’lük yükselişle 3 milyon turisti ağırladı. 2020 yılında ülkemizi ziyaret eden Bulgar turist sayısı Ağustos 2020’de 79 bin iken 2021’de bu rakam pandeminin süren kısıtlamalarına rağmen 153 bini bulmuştu. Bu yıl ağustos ayında ise rakam 263 bine çıktı.

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FOTOĞRAF 5 Balıkpazarı Caddesi'ndeki balık tezgahları bölge halkının yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda müşteriye de hizmet veriyor. Günübirlik alışveriş için kente gelen Yunan ve Bulgarlar, dövizdeki kur farkı nedeniyle balıkları Edirne’den daha ucuza alıp ülkelerine dönüyor. Yunanistan'dan gelenler en çok palamut satın alırken, Bulgarlar ise çipura ve levrek tercih ediyor.

Balıkçı Yasem Eren, \"Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen çok sayıda müşterimiz var. Bazen telefonlaşıp öyle geliyorlar. Yunanistan'dan gelen müşterilerimiz genelde palamut satın alıyor. Genelde toptan satın alıyorlar. Palamudu çok seviyorlar. Yunanistan'da palamudun kilosu, 10-12 euroya satılıyor. Burada daha uygun fiyata satın alıyorlar. Bulgaristan'dan da çok gelen müşterilerimiz var. Bulgaristan'dan gelenler çipura, levrek olmak üzere her türlü balığı satın alıyorlar. Burada bulunan restoranlarda toptan satın alıyorlar. Sabah erken gelen çok sayıda müşterimiz var\" diye konuştu.

Karadeniz'de lüfer bolluğu yaşandığını söyleyen Eren, \"Lüferin bol olması hamsi fiyatlarını da artırdı. Hamsiyi avlayan lüfer bol çıkarken, hamsi fiyatı da arttı. Şu an 50 liradan satıyoruz ama kısa süre sonra lüfer azalır, hamsi fiyatı düşer. Lüferi şu an İstanbul'daki tezgahlardan daha uyguna satıyoruz\" dedi.

Edirne'de balık tezgahlarında lüferin tanesi 25, palamudun tanesi 40, hamsinin kilosu 50, çipuranın kilosu 70, istavritin kilosu ise 30 liradan satılıyor.

Romanya'da yaşayan iş insanı Alişan Düzgün de Edirne'ye her hafta sonu alışverişe geldiğini söyledi. Balık pazarında toptan balık satın alan Düzgün, \"Romanya'dan gelip balık satın alıyorum. Bizim Karadeniz'de balıkçılar Romanya sınırında balıkları avladığından Romanya'da balıkçılar balık tutamıyor. Her hafta Edirne'ye gelip balık, pastırma, peynir, zeytin, lokum ve ihtiyaçlarımızı satın alıp dönüyoruz. Bu sayede ezan sesi duyup memleket hasreti de gideriyoruz. Ben 450 kilometre yoldan geldim, dün geldim, bugün döneceğim\" ifadelerini kullandı.

Günübirlik alışveriş için Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler toptan balık alıyor Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turistler, balık ihtiyaçlarını da kentten karşılıyor. Yunanların palamut, Bulgarların ise çipura ve levrek tercih edildiğini söyleyen balıkçı Yasem Eren, bazen toptan balık sattıklarını da söyledi.

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HAYAT Komşu yoğurdunu bile Edirne'den alıyor



