Gurbetçi mühendisten Togg sürprizi

Makine Mühendisi Bölgehan Çalışkan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren TOGG’un Almanya’daki ilk teslimat töreninde şirket yetkililerine hediye ettiği maketle anlamlı bir sürpriz yaptı. Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan TOGG, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart’ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Stuttgart’ta TOGG merkezinin bulunduğu alanda cuma günü düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

DOĞUM GÜNÜM KADAR ÖNEMLİ

Aracını teslim alan makine mühendisi Bilgehan Çalışkan da üzerinde Münih Tren Garı'na gelen Türklerin ve Togg otomobilin bulunduğu ve “1961'de insanlar umutla geldiler, bugün geleceğimizin mobilitesi geliyor. Tarihi ilk teslimat için TOGG Almanya'ya teşekkürler.” yazılı maketi TOGG yetkililerine hediye etti. Togg’a sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çalışkan, “Hepimiz için çok mutlu ve gururlu bir gün. İnanın ki bir 18. doğum günümü hatırlarım. Bir de bugünü hatırlarım. Yani o kadar mutluyum” dedi.

TAHTA BAVULLARLA GELENLERİN YERİNİ TOGG ALDI

Almanya'ya Türklerin 1961’de tahta bavullarıyla çalışmaya geldiklerini belirten Çalışkan, şunları kaydetti: “Babam gibi çoğu babalar İstanbul’dan trene binip Münih Tren Garı'nda indiler. Biz Togg’u sipariş verdikten 2 gün sonra televizyonda arabaların tren ile Almanya’ya yola çıktığına ilişkin video gördüm. O an aklıma babam geldi. Zamanında işte bizim büyüklerimiz geldi trenle. Bugün artık bizim arabalarımız geliyor. Öyle bir düşünceyle bir maket yaptırayım dedim. Emirhan diye sevdiğim aile dostumun oğlu var. Ben bu projeyi ona sundum. O da sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Ben de bu maketi hepimiz için Togg yetkililerine hediye ettim.” Çalışkan, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’a teşekkürlerini ileterek, "Türkler olarak dememiz lazım ki bu bizim arabamız. Sahip çıkmamız, almamız, kullanmamız lazım.”







