Ekonomi Gürsuda güneş enerjisi projesi 25 milyon lira gelir sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gürsu’da güneş enerjisi projesi: 2.5 milyon lira gelir sağlanacak

Gürsu Belediyesi, güneşten üretilen elektrik enerjisiyle hem kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de enerji santralinde üretilen elektriğin satışından gelir elde edecek.

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Haber Merkezi İHA
Gürsu’da güneş enerjisi projesi: 2.5 milyon lira gelir sağlanacak
Güneş enerjisinden milyonlar kazanılacak

Gürsu Belediyesi’nin 8 milyon 248 bin TL yatırım maliyetiyle hayata geçirdiği Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali, sisteme saatlik 607 kilowatt enerji vererek ayda 75 bin kilowatt elektrik üretecek ve sistemden yaklaşık 215 bin lira gelir elde edilecek. Santral sayesinde yıllık yaklaşık 2,5 milyon TL’lik gelir sağlanmış olacak.

Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali’nde, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz’la birlikte inceleme yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hem gelir getirici hem de çevreci bir yatırım olan Güneş Enerji Santralimizi tamamen belediyemizin öz sermayesiyle hayata geçirdik. Ericek Güneş Enerji Santralimizle, sınırsız enerji kaynağı olan güneşten elde ettiğimiz elektrikle hem belediyemizin tüketeceği elektriği sağlayacak hem de ihtiyacımız dışında kalan elektriği de şebekeye aktararak gelir elde edeceğiz. Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan Güneş Enerji Sistemimizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olacağız. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olacağız. Yatırım teşvik belgesinden faydalanılarak, yaklaşık 1 milyon 350 bin liralık KDV muafiyetiyle oluşturduğumuz tesisimiz, 4 yıl içerisinde yatırım maliyetini amorti edecek. Bakım ve işletim kolaylığı olan tesisimiz sayesinde, sınırsız bir enerji kaynağıyla üretim yaparak yüksek verim elde etmiş olacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Gürsu Ericek Mahallesi’nde, 15 dönüm arazi üzerinde oluşturulan Gürsu Ericek Güneş Enerji Santralinde, 30 yıl boyunca üretim yapılacak.

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