Ekonomi Güven endeksi arttısanayi 76,6 doldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güven endeksi arttı sanayi %76,6 doldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 6,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 6 yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Ağustosta sanayi kullanım kapasitesi bir önceki aya göre yüzde, 0,4 oranında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) ise güven endeksi araştırmasını açıkladı. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 6,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 6 yükseldi.

SANAYİDE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ GERÇEKLEŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 790 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 76,2 oldu.

TALEP ARTIŞI GÜVENE DÖNÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 83,5 iken bu ay yüzde 6,7 artarak 89,1 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 8,7 ve yüzde 4,3 artarak 85,3, 84,6 ve 97,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 5,1 yükselerek 95 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışları ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 10 artarak 85,5 ve 94,9 olurken, mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 104,8'e geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi geçen ay 52,4 iken bu ay yüzde 6 yükselişle 55,5'e çıktı.

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