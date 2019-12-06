Ekonomi Güvenli bölgeye un ve yem fabrikası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güvenli bölgeye un ve yem fabrikası

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticiler Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Suriye’de güvenli bölgede, üç milyon insanın beslenmesi için ihtiyaç duyduğu un ve yem fabrikalarına talip olduklarını açıkladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Demirtaşoğlu, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, 140’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Demirtaşoğlu, bu sene gerçekleştirilen ihracat tutarının 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Zeki Demirtaşoğlu

KURULACAK FABRİKALARA TALİBİZ

Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge için de hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Demirtaşoğlu, “Güveli bölgede insanlar ne yapacak? Tarım yapacak. Değirmen fabrikası kuracaksınız ki ürettiği buğdayı öğütsün. Oradaki insanlar kendi buğdayını kendi üretecek, biz de değirmenleri kurarak kendi ununu üretmesini sağlayacağız. Böylelikle beslenmelerini sağlayacağız. Böyle bir çalışma var" dedi.

Ön fizibilite çalışmasını yaptık. Biz TİKA’dan bir görüşme talep edeceğiz, TİKA ile bu işi başlatıp neler yapabiliriz diye önerilerimizi ileteceğiz. Orada kurulacak tüm değirmenlere talibiz. Bunun dışında hayvancılık da var, yem fabrikaları da kurmak lazım. 3 milyon insanın o bölgede beslenmesi için ihtiyaç duyduğu un ve yem fabrikalarına talibiz” diye konuştu.

Fabrikalara talibiz

  • Suriye’de Demirtaşoğlu, 2023 yılında 7 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Türkiye’nin makine ihracatının yüzde 25’ini dernek olarak karşıladıklarını ifade eden Demirtaşoğlu, ürettikleri makinelerin yüzde 97’sini ihraç ettiklerini dile getirdi. Türkiye’nin, dünyada değirmencilik konusunda lider olduğunu söyleyen Demirtaşoğlu, “Değirmenciliğin kökeni Göbeklitepe’ye dayanıyor. Değirmen makine ihracatında da dünya lideriyiz” dedi.

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