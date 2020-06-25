Güvenli gelecek için birlikte çalışma çağrısı

Şimdi sırada yaşamın yeni normallerini iyi okuyup, karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı” dedi.

GELECEĞİ BİRLİKTE KURUYORUZ

Katılım Emeklilik olarak insanı merkeze aldıklarını, güçlü teknolojik alt yapı ve dijital imkanlarla müşterilerin beklentilerine uygun adımlar attıklarını belirten Ayhan Sincek, “Bu süreçte sağlık başta olmak üzere sigortaların önemi, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğu daha iyi anlaşıldı. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı. BES güvencesiyle geleceği birlikte kuruyoruz. Bu dönemde kredi kartıyla harcama rakamlarına baktığımızda market alışverişinden sonra yüzde 25 artışla en çok yükselen ikinci başlığın BES olması da bunu gösteriyor. Ayrıca yatırım aracı olarak da borsalardaki düşüş, diğer yatırım araçlarında görülen düşüşler ve değişimler de vatandaşın tasarruf amaçlı daha güvenli ve kârlı bir liman olan BES’i tercih etmesini sağladı” şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE BÜYÜMEYE DEVAM

Değişimlerin fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Katalım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Genç bir şirket olarak her yıl sektörden daha hızlı büyüyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle, gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anketlerle müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.”