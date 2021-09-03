Ekonomi Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında teknik personel alımı duyurusu
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Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında teknik personel alımı duyurusu

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında teknik personel alımı duyurusunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında teknik personel alımı duyurusu
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uygun teknik personeli adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İş Tanımlarına ve başvuru ve yeterlik şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilere https://yegitek.meb.gov.tr/www... adresinden ulaşılabilir.

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Teknik Personel (Grafiker, Kameraman (2), Montajcı (Kurgucu) (2), Ses Yayın Cihazları Operatörü (2), Yönetmen (1), Prodüktör (1)) alımı için kullanılacak.

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