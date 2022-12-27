Ekonomi Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacak
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Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacak

Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ve Sanatta Yeterlik/Doktora Programlarına öğrenci alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; adayların ilgili Enstitülere 19 Aralık 2022 – 27 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

Enstitülerin öğrenci kontenjanları ve koşulları, Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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