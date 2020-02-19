Ekonomi Hakan Atilla Borsa İstanbuldan iki sıfır atılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hakan Atilla: Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un halka arzının yıl bitmeden hazır hale geleceğini ve gündeme alacaklarını söyledi. Atilla, BİST endeksinden iki sıfırın atılacağını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİST Genel Müdürü Hakan Atilla
BİST Genel Müdürü Hakan Atilla

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul binasında basın mensupları ile bir araya gelen Hakan Atilla önemli açıklamalar yaptı.

Endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibariyle başlattıklarını söyleyen Atilla, mayıs ayına kadar neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Atilla açıklamasında şu sözleri söyledi:

Borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır hale gelir ve gündeme alırız.

Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor.

Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.

İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.

Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.

Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.

Yeni enstrumanlar gündemde.

Borsadan 2 sıfır atacağız.

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