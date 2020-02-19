Hakan Atilla: Borsa İstanbul'dan iki sıfır atılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul binasında basın mensupları ile bir araya gelen Hakan Atilla önemli açıklamalar yaptı.

Endeksten iki sıfır atılması için süreci bugün itibariyle başlattıklarını söyleyen Atilla, mayıs ayına kadar neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Atilla açıklamasında şu sözleri söyledi:

Borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır hale gelir ve gündeme alırız.

Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor.

Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.

İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.

Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.

Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.

Yeni enstrumanlar gündemde.

Borsadan 2 sıfır atacağız.