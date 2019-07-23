Ekonomi Hakan Atilla özgürlüğüne kavuşuyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Hakan Atilla özgürlüğüne kavuşuyor

ABD'deki FETÖ'cülerin hazırladığı iddianame ile hukuksuzca hapsedilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla

York County Prison yetkilisi, Atilla'nın gözaltı merkezinden bırakılarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

New York JFK Havalimanına transfer edilen Atilla'nın bugün Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. Atilla'nın uçuş bilgileri ise güvenlik nedeniyle paylaşılmadı. Atilla'nın TSİ çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Atilla, 32 ay hapis cezasını tamamladıktan sonra 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

ABD'de hukuksuzca hapsedildi

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

  • ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.
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Özgürlüğüne kavuşuyor

Hakan Atilla, FETÖ'cülerin hazırlığı iddianameyle hapsedilmişti.
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