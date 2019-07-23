Hakan Atilla özgürlüğüne kavuşuyor

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Selin vurduğu Düzce’ye sağanak yağış uyarısı

Sel felaketinin yaşandığı Düzce’de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.