Ekonomi Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Hakkari Üniversitesi, 25 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 7 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Hakkari Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacak.

Son başvuru 21 Aralık olarak belirlendi.

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