Ekonomi Hakları ödenmez Kimi ateşlenen çocuğunu yalnız bırakıyor, kimi ise yaşlı ailesini bırakıp göreve koşuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hakları ödenmez: Kimi ateşlenen çocuğunu yalnız bırakıyor, kimi ise yaşlı ailesini bırakıp göreve koşuyor

Acil servis çalışanlarının gün içindeki koronavirüs nöbeti, nasıl bir özveriyle çalıştıklarını gözler önüne sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgınında en ön cephede mücadele veren ekiplerin başında gelen acil tıp çalışanları, yeri geliyor gönüllü olarak nöbete kalıyor, yeri geliyor evde hasta çocuğunu bırakıp görevinin başına dönüyor. Kimi haftalardır çocuğunu görmüyor, kimi ateşlenen çocuğunu yaşlı babasına bırakıp görevinin başına koşmak zorunda kalıyor.

LÜTFEN EVDE KALIN

Acil Tıp Anabilim Dalı Başhemşiresi Emel Çavuş Şimşek, kendi çocuğunun ateşlendiğini ancak onu evde babasıyla bırakıp nöbete geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Biz sağlık çalışanları bu dönem çok daha zor süreçler yaşıyoruz. Çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan arkadaşlarımız da var. Bu salgının kontrol altına alınabilmesi için lütfen evde kalın. Çünkü hiç ummadığınız kişilerden bulaşıyor bu hastalık ve bir kişiden 15-20 kişiye yayılıyor.”

SOKAĞA ÇIKMAYIN

  • Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Seda Özkan ise temizlik personelinden yemek dağıtana, sağlık personelinin hepsinin büyük risk altında çalıştığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Evinde çocuğu olan, yaşlı annesi babası ile kalan sağlık çalışanlarımız var. Kimisi ayrı evlere çıktı. Evlerine gitmiyor. Bizler bu kadar çabalarken insanlar dışarıda keyfi olarak gezintiye çıkıyor. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum, bana bir şey olmaz diyerek dışarıya çıkmaya devam etmesinler.”

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