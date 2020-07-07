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Ekonomi Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini faiziyle geri aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erzurum'da bir vatandaş haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı

Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini faiziyle geri aldı

Erzurum'da yaşayan bir vatandaş kendisine 'kaçak elektrik kullanımı' iddiası ile kesilen faturaya itiraz ederek KDK'ya başvurdu. Başvuruyu EPDK yetkilileri ile birlikte inceleyen KDK uzmanları vatandaştan tahsil edilen faturanın yasal faiziyle birlikte geri ödenmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Erzurum'da vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağladı.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI GEREKÇESİYLE FAZLA FAZLADAN FATURADAN KESİLDİ

  • Erzurum'da yaşayan bir vatandaşa, "kaçak elektrik kullandığı" gerekçesiyle fazladan elektrik faturası gönderildi. Usulsüz elektrik kullanmadığını savunan vatandaş, fazladan gönderilen faturaların iptal edilmesi, kendisinden tahsil edilen ücretlerin yasal faiziyle iade edilmesi istemiyle KDK'ye başvurdu.

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Başvuruyu inceleyen KDK uzmanları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve şikayete konu faturaları tahsil eden Aras EDAŞ'la irtibata geçerek konuyu araştırdı.

İTİRAZ ETTİ FAİZİYLE GERİ ALDI

KDK uzmanlarıyla, kurum ve şirket yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucu, vatandaştan haksız tahsil edilen elektrik faturasının faiziyle geri ödenmesini sağlandı.

  • KDK'nın kararında, yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan EPDK'nin ilgili yazısına yer verildi. Yazıda, şikayete konu Kaçak Elektrik Tüketimi Tespit Tutanaklarının ve bu tutanaklara istinaden düzenlenen faturaların, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edilmediğinden, iptal edilerek tahsil edilen bedellerin ödeme tarihinden itibaren geçerli olacak gecikme zammı ile tüketiciye iade edilmesi gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Kararda, bu yazıya istinaden ARAS EDAŞ'ın, söz konusu faturaları iptal ederek tahsil edilen bedelleri gecikme zammı ile tüketiciye iade ettiği, tarafların uzlaşmaya vardığı belirtildi.

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