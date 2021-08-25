Haliç Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.
Son başvuru tarihi 8 Eylül olarak belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.
Son başvuru tarihi 8 Eylül olarak belirtildi.
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