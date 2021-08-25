Ekonomi Haliç Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
BASIN İLAN

Haliç Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Haliç Üniversitesi, 33 öğretim elemanı alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 24 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haliç Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
Haliç Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 8 Eylül olarak belirtildi.

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