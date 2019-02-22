Halk Emeklilik’ten OKS müşterilerine tamamlayıcı sağlıkta avantaj

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 1 Şubat’ta güncellenen verilerine göre Otomatik Katılım sisteminin içerisinde 5 milyondan fazla çalışanın bulunduğunu belirten Ömer Faruk Öztürk, çalışanların toplam fon tutarının da 5 milyar lira seviyesine yaklaştığını söyledi.

“1 Ocak 2017’de start alan sistemin çok kısa müddette 5 milyon çalışana ulaşması büyük bir başarıya işaret ediyor. Bu başarının altında da kamunun ve sigorta sektörünün özverili çalışması ve emeği yatıyor” diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Ne var ki, gelinen nokta ülkemizdeki potansiyeli sadece kısmî olarak yansıtıyor. Temelinde genç ve çalışan bir nüfusun bulunduğu potansiyelin gerçek anlamıyla hayata geçirilebilmesi için Otomatik Katılım’ın çok sayıdaki avantajının iyi anlatılması, bunun iletişiminin profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor.” Öztürk; şirketlerin Otomatik Katılım bağlantılı olarak oluşturacakları kampanyalarla çalışanları sistemde kalmaya ikna edebileceklerini, Halk Emeklilik’i tercih eden şirket çalışanlarına sundukları özel avantajlarla sistemden çıkışları azalttıklarını belirtti.

600 bin çalışan ve 837 milyon liralık fon büyüklüğü ile OKS’de en çok tercih edilen şirketler arasında bulunan Halk Emeklilik, bu yılın başında uygulamaya aldığı kampanyalar ile çalışanlara önemli fırsatlar sunuyor. Otomatik Katılım’a Halk Emeklilik ile dahil olan tüm firmaların çalışanları ve mevcut OKS müşterileri tamamlayıcı sağlık sigortasını (TSS) tüm Halkbank şubelerinden %20 indirimli olarak alabiliyor. Özel sağlık sigortasına önemli bir alternatif sunan Halk Sigorta SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılar SGK ve aynı zamanda Halk Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık hizmetleri için fark ücreti ödemek zorunda kalmıyor. Halk Emeklilik tarafından sağlanan %20’lik indirimle beraber; son derece kapsamlı olan tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasına güçlü ve hesaplı bir alternatif olarak yer alıyor.

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