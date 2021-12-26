Ekonomi Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ TLnin değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ: TL'nin değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, kur korumalı vadeli mevduat sistemini değerlendirdi. Karadağ, "Türkiye'de son adımla beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır." dedi.

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Haber Merkezi AA
Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ: TLnin değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacak
Himmet Karadağ

Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Zirvesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ekonomist ve akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, burada yaptığı konuşmada, dünya, ABD ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değindi.

ABD'nin para politikasının tüm dünyayı ilgilendirdiğini ifade eden Karadağ, enerjiden tarımsal girdiye, ham maddeye kadar fiyatlamaların dolar merkezli yapıldığını söyledi.

"TÜRK LİRASININ KULLANIMI ARTACAKTIR"

Karadağ, "Tasarruf amacıyla hiçbir ülkenin vatandaşları yoğun olarak başka bir para birimine yönelmezler. Dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Türkiye'de de son adımla (Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat) beraber Türk lirasının her alanda değişim ve tasarruf amacıyla kullanımı daha fazla artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihracatçıların döviz ihtiyaçları için de paket açıkladığını anımsatan Karadağ, paketle kısa, orta ve uzun vadede dövizle ilgili sorunların çözülmüş olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"

Karadağ, Türkiye ekonomisinin reel anlamda kuvvetli ve sağlam durumda bulunduğunu, uluslararası coğrafyada Türkiye'nin önünün açık olduğunu kaydetti.

Ticaret ve Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Pakır da zirvede sektör temsilcileri, bürokratlar, girişimciler ve ekonomistlerin önemli konuları ele alacağını söyledi.

Küresel anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerin hayatın her alanını etkilediğini dile getiren Pakır, "Sözünü ettiğimiz olumsuz gelişmelerden ülkemizin de etkilendiğini göz ardı etmemeliyiz ancak Türkiye'nin jeopolitik konumu, iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi göz önünde bulundurulduğunda yeni dünya düzeni denildiği vakit, Türkiye'nin bu düzende çok önemli ve başrol oynadığını söylememiz mümkündür." dedi.

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