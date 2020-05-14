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Ekonomi Halkbankın büyüklüğü 4912 milyar liraya yükseldi
İŞ DÜNYASI

Halkbank'ın büyüklüğü 491.2 milyar liraya yükseldi

Halkbank'ın aktif büyüklüğü, Mart sonu itibarıyla, 2019 yılsonuna göre yüzde 7.5 artırarak 491.2 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 10.6 artışla 441.5 milyar liraya yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın KOBİ bankacılığındaki pazar payı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9.9 artışla 327.2 milyar liraya çıktı. Banka ilk çeyrekte 825 milyon lira net kâr elde etti" denildi.

Halkbank; uygulamaya alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle yeni yıla pozitif göstergelerle başlayan Türkiye ekonomisine desteğini ilk çeyrekte de sürdürdü.

İmalatçı firmaların yeni yatırımlarını teşvik etmek ve mevcut işletme giderlerini uygun koşullarda finanse etmek üzere hayata geçen uygulamalarla Banka; ilk çeyrek sonunda toplam kredilerini 2019 yılsonuna göre yüzde 10.6 artışla 441.5 milyar liraya taşıdı.

Açıklamaya göre, Halkbank'ın firmaların istihdam artışının desteklenmesi amacıyla sunduğu İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12.1 milyar lira olarak gerçekleşti ve istihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi'nde ise toplam kredi bakiyesi 11.8 milyar liraya ulaştı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir” dedi.
İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan, "Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Halkbank yılın ilk üç ayında bireysel müşterilerine yönelik özel çalışmalar da yürüttü. Banka bireysel müşterilerine uygun çözümler sunan ürünleriyle ihtiyaç kredisi bakiyesini 19.8 milyar liraya, konut kredisi bakiyesini ise 30.7 milyar liraya yükseltti.

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