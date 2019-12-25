Ekonomi Halkbanktan bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan bazı kredilerde 'yüzde 50 - 100' faiz indirimi

Halkbank esnaf ve sanatkârlarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Halkbank bazı kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi yapıyor.
Halkbank bazı kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi yapıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

  • Karar ile faiz istisnası;
  • - Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK),
  • - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKMOB) kefaleti,
  • - bunların kefaleti olmaksızın Halkbank kanalıyla KKTC de dahil olmak üzere kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 2020'de kullandırılacak kredileri kapsıyor.

Buna göre;

- kapsam dahilinde 2020 yılında kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış, bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50,

- geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve 2020 yılında kullandırılacak krediler için yüzde 100,
faiz indirimi uygulanacak.

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Halkbank'tan esnafa faiz indirimi müjdesi

100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi

Ayrıca, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Ancak bu olanaktan, bakiyesi 2020 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlara, makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu ya da hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim uygulanacak.

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