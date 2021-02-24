Ekonomi Halkbanktan seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar destek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek, 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Halkbank
Halkbank

Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.

Arslan, desteğin detaylarına ilişkin şunları aktardı:

Bu protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir düşüncesindeydik ama bu sabah sayın başkanımız Firuz Bey ve sayın ticaret odası başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin TL üst limit olarak uygulama kararı aldık.

  • Dolayısıyla bu üst limit çerçevesinde 'TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi' sayesinde acentelerin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına destek olmayı hedefliyoruz.

Paket kapsamında TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vermiş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyelerine dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız.

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