Halkbank'tan üreten kadınlar yarışması: 100 ila 250 bin lira arası ödül verilecek

Kadın girişimcileri geliştirecek ödüllendirme programı kapsamında Halkbank Üreten Kadınlar yarışması başlatıldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kredi Destek Paketi’nin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışmasının ayrıntılarını, jüri üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

10 MİLYARI AŞACAK

Kurguladıkları finansal imkanlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar lirayı bulan kredi kullandırdıklarını belirten Arslan, “Projemizin birinci yılının sonunda, yani 8 Mart 2022’ye kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk. Bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Halkbank olarak 2022’de kadın girişimci ekosistemini büyüteceklerini açıklayan Arslan, “Türkiye’nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlattık. Bu yarışmayı sonraki yıllara da taşımayı arzu ediyoruz” dedi.

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HAVALE VE EFT ÜCRET YOK

Nakdi ödüllerin yanı sıra girişimci ve kooperatiflere eğitim, pazarlama, iletişim desteği ve avantajlı bankacılık uygulamaları sunacaklarını açıklayan Osman Arslan, Üreten Kadınlar Akademisi çatısında tüm finalistlere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verileceğini açıkladı.

Arslan, “Ayrıca Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ile girişimcilerimizin havale-EFT işlemlerinden ücret alınmayacak ve kredi kartı ile POS aidatı talep edilmeyecektir. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda kaybeden olmayacaktır. Tüm katılımcılarımıza ‘Temel Girişimcilik Eğitimi’ hediye edeceğiz” dedi.

KOBİ'DE BİRİNCİYE 250 BİN TL

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra 2 özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunulacak. Nakdi ödüller kapsamında; Mikro Üretici Kadın Girişimci kategorisinde birincilik ödülü 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL ve üçüncüye 100 bin TL olarak belirlendi. KOBİ Üretici Kadın Girişimci kategorisinde birinci olan 250 bin TL, ikinci olan 200 bin TL ve üçüncü olan 100 bin TL kazanacak.

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