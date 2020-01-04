Ekonomi Hamsi firar etti fiyatlar yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deniz soğumayınca hamsi Gürcistan'a kaçtı

Hamsi firar etti fiyatlar yükseldi

Şubat ayının sonlarına kadar tutulan hamsi denizlerin soğumaması nedeniyle Gürcistan'a kaçtı. 25 gün önce hamsinin Gürcistan'a kaçıp orada kuyularda kaldığını belirten balıkçılar, tezgahta satılan Gürcistan hamsisinin kilo fiyatının ise 12,5 TL olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Merkezi İHA
Denizlerin soğumaması üzerine Gürcistan'a kaçan hamsinin fiyatı 12 TL'yi aştı.
Denizlerin soğumaması üzerine Gürcistan'a kaçan hamsinin fiyatı 12 TL'yi aştı.

Hamsinin birkaç hafta önce Gürcistan’a kaçmasıyla Karadeniz’de hamsi yatağı olan Sinop, şimdi hamsiyi dışarıdan alıyor.

Balıkçılar, hamsinin kaçmasının havanın yeterince soğumamasından kaynaklandığı görüşünde. Birkaç ay öncesinde hamsi yatağı olan Sinop açıklarında artık hamsi bulunamıyor.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Konuyla ilgili konuşan Sinoplu balıkçı İsmail Değer, ”Bu sene havalar yeterince soğumadı. Havalar soğumadığı için hamsi yol buldu kaçtı gitti. Diğer senelerde ocak, şubat ayının sonlarına kadar hamsi tutardık. Denizin soğumaması bazen de denizin deniz soğuğu yapmasıyla balıklar kaçtı gitti. Gürcistan’a gitti. Yaklaşık 20-25 gündür hamsiler Gürcistan’a kaçtı.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer.

HAMSİ KUYULARA GİRDİ

Sinop kayıklarımızın hepsi Gürcistan’da. Bu sene hamsi çok erken gitti. Palamudun olmamasıyla birlikte hamsinin erken çıkması, denizlerin de soğuk olmayışıyla birlikte hamsiler kuyulara girdi. Kuyulara girince de kuyularda kaldı. Bundan sonra da hamsinin olacağını sanmıyorum. Olsa da belki 3 kasa 5 kasa olur. Birkaç ay önce hamsi yatağı olan Sinop’ta şuan da hamsi yok. Hamsi Gürcistan’a kaçtı" dedi.

  • Ayrıca Değer, tezgahta satılan Gürcistan hamsisinin 12,5 TL olduğunu sözlerine ekledi.

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