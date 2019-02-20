Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları istavrit doldurdu

Karadeniz’de havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle sofraların vazgeçilmezi olan hamsi daha soğuk olan Gürcistan tarafına kaçtı. Hamsinin azalmasının ardından ise tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanıyor.

Samsun Saathane Meydanı’nda balıkçılık yapan Kurtça Aydın, Karadeniz efsanesi olan hamsinin geri gittiğini söyledi. Tezgahlarda şu anda istavrit ve mezgitin yoğunlukta olduğunu belirten Aydın, "En çok çıkan istavrit. İstavrit bol. Kayıklarımızın yüzde 70’i istavrite çalışıyor. Hamsi bitti diyebiliriz. Artık hamsi Gürcistan’a gitti” dedi.

“Bir daha ki sezona kadar hamsi çıkmaz”

Balıkçı İsmet Akpınar ise şu anda istavrit mezgit bolluğunun olduğunu belirterek, "Artık suların ısınmasıyla hamsi gitti, bir daha ki sezona inşallah. Vatandaşlarımızın istavrit ve mezgit yemesini tavsiye ediyoruz. Hem bol hem ucuz. Bu zamanlar artık hamsi göçer gider. Bir daha ki sezona kadar çıkmazlar" diye konuştu.